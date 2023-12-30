في دقائق معدودة.. خطوات طباعة شهادة دراسية جديدة بعد ضياع أو تلف ما لديك

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قالت وزارة التعليم إنه عند تلف أو ضياع شهادتك الدراسية تستطيع طباعتها عبر 5 خطوات.





خطوات طباعة الشهادة الدراسية

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وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوات هي:1-ادخل على بوابة نتائجي http://exam.moe.gov.sa2- اضغط على بدل فاقد.3- اضغط على تالف.4- اضغط على تعديل البيانات.5- تحميل الشهادة البديلة.والخميس، أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ.يأتي ذلك وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي؛ وذلك ضمنجهودها لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، والاستثمار الأمثل في الكوادرالبشرية، وتحقيق استقرار المعلمين والمعلمات.وتتيح الوزارة التقديم على إجراءات النقل الخارجي وفتح الرغبات منخلال نظام نور، بدايةً من الأحد 18 جمادى الآخرة الجاري، على أن تستمر فترةالتقديم حتى 6 رجب المقبل.وتراعي القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي التي اعتمدتها وزارةالتعليم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، و إعطاء نقاطلكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العاليوتقديرهم.