السبت، 17 جمادى الثانية 1445 ، 30 ديسمبر 2023

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في دقائق معدودة.. خطوات طباعة شهادة دراسية جديدة بعد ضياع أو تلف ما لديك

وزارة التعليم
وزارة التعليم
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قالت وزارة التعليم إنه عند تلف أو ضياع شهادتك الدراسية تستطيع طباعتها عبر 5 خطوات.

خطوات طباعة الشهادة الدراسية

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وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوات هي:
1-ادخل على بوابة نتائجي http://exam.moe.gov.sa
2- اضغط على بدل فاقد.
3- اضغط على تالف.
4- اضغط على تعديل البيانات.
5- تحميل الشهادة البديلة.

والخميس، أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ.
يأتي ذلك وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي؛ وذلك ضمن
جهودها لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، والاستثمار الأمثل في الكوادر
البشرية، وتحقيق استقرار المعلمين والمعلمات.
وتتيح الوزارة التقديم على إجراءات النقل الخارجي وفتح الرغبات من
خلال نظام نور، بدايةً من الأحد 18 جمادى الآخرة الجاري، على أن تستمر فترة
التقديم حتى 6 رجب المقبل.
وتراعي القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي التي اعتمدتها وزارة
التعليم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، و إعطاء نقاط
لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي
وتقديرهم.

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