في دقائق معدودة.. استخرج بدل فاقد أو تالف لـ الشهادة الدراسية

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كشفت وزارة التعليم، عن إمكانية استخراج بدل فاقد أو تالف للشهادة الدراسية.

وأوضحت أن استخراج بدل فاقد أو تالف للشهادة الدراسية، متاح لأي مرحلة دراسية، مع إمكانية تعديل البيانات، وأنه عند تلف أو ضياع الشهادة الدراسية يمكن طباعتها عبر هذه الخطوات:

1- الدخول على بوابة نتائجي:

2 - الضغط على بدل فاقد.

3 - الضغط على تالف.

4 - الضغط على تعديل البيانات.

5 - تحميل الشهادة البديلة.







ما شروط استخراج بدل فاقد للشهادة الدراسية ؟



ما الرسوم المقررة لاستخراج بدل فاقد الشهادة الدراسية؟



وأضافت أن نظام التعليم ينص على أنه يجب على المستفيد تقديم مجموعة من المستندات عند طلب بدل فاقد أو تالف الشهادة الدراسية، وهي كالتالي:1 - صورة من شهادة الميلاد.2 - صورة من إيصال دفع الرسوم المقررة.3 - صورة من إيصال دفع الرسوم المقررة.4 - صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة.5 - صورة من شهادة النجاح أو الشهادة الدراسية المفقودة أو التالفة.وبينت الوزارة، أن الرسوم المقررة لاستخراج بدل فاقد للشهادة الدراسية تختلف حسب مرحلة التعليم، وأنه يمكن الاستعلام عنها من خلال بوابة نتائجي.





مدة استخراج بدل فاقد للشهادة الدراسية



الجهات التي يمكنها استخراج بدل فاقد للشهادة الدراسية



الحالات التي لا يمكن فيها استخراج بدل فاقد



وأكدت أن مدة استخراج بدل للشهادة الدراسية في المملكة تتراوح بين أسبوعين وشهرين، حسب الإجراءات الإدارية المتبعة.كما يمكن استخراج بدل فاقد أو تالف للشهادة الدراسية من خلال بوابة نتائجي، أو من خلال مكاتب التعليم التابعة للوزارة في مختلف مناطق المملكة.1 - صادرة من خارج المملكة.2 - مزورة أو مفقودة منذ أكثر من خمس سنوات.3 - صادرة من جهة تعليمية غير معتمدة من قبل وزارة التعليم.