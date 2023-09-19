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في المدينة وجازان .. الإطاحة بمروجي السموم وإحباط خططهم

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الداخلية
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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي.اضافة اعلان

منطقة جازان



كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (77) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.



واستمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الثلاثاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.

ضبط 3 مقيمين لترويجهم الشبو والحشيش


ففي منطقة مكة المكرمة، قبضت الشرطة على مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية الميانمارية لترويجهم (2.6) كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين


وفي منطقة الحدود الشمالية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

إحباط تهريب 126 كلجم من نبات القات المخدر


كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 126 كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

طرق الإبلاغ

 

 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

كما تم تخصيص رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة

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