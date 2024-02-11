فيلا بنافذة واحدة في المملكة.. تعرف على الأسرار والتفاصيل

أ أ
شهد الوسطان المعماري والإنشائي في المملكة اهتمامًا وجدلًا واسعين، خلال
اليومين الماضيين على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو قصير لفيلا
بنافذة واحدة.
وتضمن الفيديو، الإشارة إلى توسط الحديقة الداخلية في الفيلا، ووضع نوافذ "داخلية" مطلة على الحديقة من الداخل.
يعكس الاندماج بين التراث المعماري والابتكارات الحديثةوتفاعل متابعون في وسائل التواصل الاجتماعي "إيجابيًا" مع
التصميم، مؤكدين أنه جريء ومبتكر، ويعكس الاندماج بين التراث المعماري السعودي
والابتكارات الحديثة، وفقا لـ "الوطن".
وتوقعوا أن يلهم هذا النموذج المصممين والعائلات والمجتمع لاستكشاف المزيد من الأفكار الجديدة والمبتكرة في تصميم المساكن في المستقبل، مع الحفاظ على الهوية المحلية .
دمج الحداثة والتراث في الحياة اليوميةوقالوا إنه يعكس التطور المستمر للمجتمع السعودي، ورغبته في دمج الحداثة
والتراث في حياته اليومية، مشيدين بالاستفادة من الثقافة السعودية التقليدية
ودمجها بشكل معاصر في التصميم الداخلي.
وأبدى آخرون قلقهم إزاء تأثير عدم وجود نوافذ خارجية تقليدية على إضاءة المنزل وتهويته، وقد يكون غير عملي في المناطق ذات المناخ الحار، حيث يزيد من درجة حرارة المنزل.
التصميم تم بناء على احتياجات العائلة وتفضيلاتهاومع ذلك، يجب ملاحظة أن التصميم تم اعتماده بناءً على احتياجات العائلة
وتفضيلاتهم، وتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان راحة السكان داخل المنزل.
وأوضح المصمم السعودي المهندس عمار ناصر البطاط المصمم للفيلا، أن التصميم، يعتبر استلهامًا من البيوت السعودية التقليدية، التي تتميز بالاستمتاع بالإطلالة الداخلية والانفتاح على "الحوي".