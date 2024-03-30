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فيضان 8 سدود بالباحة بعد وصولها إلى سعتها التخزينية من مياه الأمطار

سدود الباحة
سدود الباحة
أ أ
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سجلت 8 سدود بمنطقة الباحة اليوم، ارتفاع منسوب المياه فيها إلى سعتها التخزينية، مما أدى إلى فيضانها بسبب ما شاهدته المنطقة من أمطار غزيرة،.

فيضان السدود بمحافظات الباحة:

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ففي محافظة العقيق يوجد سد العقيق الذي تبلغ سعته التخزينية 19,126,142 متراً مكعباً، وفي محافظة المندق يوجد 3 سدود تتضمن سد مدهاس بسعة 1.500.000 متر مكعب، وسد ظرك بسعة 111.400 متر مكعب، وسد المظلمات بسعة 400.000 متر مكعب.
وفي محافظة بني حسن يوجد سد الضحيان بسعة 320.000 متر مكعب ، إلى جانب سد العزيزا بمحافظة القرى بسعة 92.762 متراً مكعباً، وسد معشوقة بسعة 905.700 متر مكعب، وفي محافظة الحجر يوجد سد عليب بسعة 972.060 متراً مكعباً.
ونوه مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن أهمية وجود هذه السدود في حجز مياه الأمطار مؤقتاً، ومن ثم يتم ترشيدها لأغراض الزراعة التي تعتمد على الأمطار الموسمية.
ودعا المواطنين والمقيمين للابتعاد عن مجرى الوادي التي تقع فيها السدود المذكورة، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

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