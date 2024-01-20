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فيديو يوثق لحظة العثور على طفلة مفقودة بالقصيم

مفقودة طفلة
طفلة مفقودة
أ أ
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أظهر مقطع فيديو لحظة العثور على طفلة مفقودة بالقرب من شعيب السهل بمحافظة قبة في منطقة القصيم، وذلك على بعد 3 كيلو مترات.

العثور على طفلة بالقصيم:


ويظهر الفيديو المتداول، تجمع عدد من أسرة الطفلة والمواطنين وفريق الإنقاذ، حيث قام أحدهم بحمل الطفلة التي تبلغ من العمر 6 سنوات.
كما يظهر الفيديو أيضا شخصا، وهو يقوم بمساعدة الطفلة على ركوب السيارة للتوجه إلى منزلهم بعد العثور عليها.

عودة العلاقة بين شقيقين بعد 20 عاما:


وفي وقت سابق، روت فرقة إنقاذ عن عودة علاقة بين شقيقين بعد انقطاع دام 20 عاما.

وفي تفاصيل الواقعة التي رواها "صالح النوفل " المدير التنفيذي لجمعية عون للإنقاذ ، حيث كشف عن كيفية تعامل الجمعية مع ذوي المفقودين.

وسرد النوفل  عبر برنامج "الشارع السعودي"، قصة مؤثرة لمواطن فقد أخاه لمدة 4 أيام وفور العثور عليه تعانقا وتصالحا بعد قطيعة استمرت 20 عاما .

وواصل في حديثه : " مرة كان في شخص مفقود ومزعل أخوه فوق الـ 20 سنة ومقاطعه ، وعندما تم فقده في الصحراء لعدة أيام ، وكان معنا شقيقه عند العثور عليه تعانقا وبكيا ورجعت أخوتهم وصارت القطيعة اللي بينهم وكأنها لم تكن".

وأضاف في حديثه: الجانب الجميل في هذا العمل وقت العثور على المفقود ورسم البسمة على وجوه ذويه.

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