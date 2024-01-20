فيديو يوثق لحظة العثور على طفلة مفقودة بالقصيم

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أظهر مقطع فيديو لحظة العثور على طفلة مفقودة بالقرب من شعيب السهل بمحافظة قبة في منطقة القصيم، وذلك على بعد 3 كيلو مترات.





العثور على طفلة بالقصيم:

عودة العلاقة بين شقيقين بعد 20 عاما:



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ويظهر الفيديو المتداول، تجمع عدد من أسرة الطفلة والمواطنين وفريق الإنقاذ، حيث قام أحدهم بحمل الطفلة التي تبلغ من العمر 6 سنوات.كما يظهر الفيديو أيضا شخصا، وهو يقوم بمساعدة الطفلة على ركوب السيارة للتوجه إلى منزلهم بعد العثور عليها.وفي وقت سابق، روت فرقة إنقاذ عن عودة علاقة بين شقيقين بعد انقطاع دام 20 عاما.وفي تفاصيل الواقعة التي رواها "صالح النوفل " المدير التنفيذي لجمعية عون للإنقاذ ، حيث كشف عن كيفية تعامل الجمعية مع ذوي المفقودين.وسرد النوفل عبر برنامج "الشارع السعودي"، قصة مؤثرة لمواطن فقد أخاه لمدة 4 أيام وفور العثور عليه تعانقا وتصالحا بعد قطيعة استمرت 20 عاما .وواصل في حديثه : " مرة كان في شخص مفقود ومزعل أخوه فوق الـ 20 سنة ومقاطعه ، وعندما تم فقده في الصحراء لعدة أيام ، وكان معنا شقيقه عند العثور عليه تعانقا وبكيا ورجعت أخوتهم وصارت القطيعة اللي بينهم وكأنها لم تكن".وأضاف في حديثه: الجانب الجميل في هذا العمل وقت العثور على المفقود ورسم البسمة على وجوه ذويه.