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فيديو يوثق لحظة إنقاذ 9 أشخاص إثر حريق شقة في تبوك

مدني تبوك
الدفاع المدني في تبوك
أ أ
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نشر حساب "سناب الداخلية"، مقطع فيديو يوثق لحظة إنقاذ 9 أشخاص إثر اندلاع حريق في شقة سكنية في تبوك.

وكانت فرق الدفاع المدني، في منطقة تبوك، قد باشرت مساء الاثنين، إنقاذ 9 أشخاص إثر حريق في مبنى سكني.اضافة اعلان

إخماد حريق في تبوك


ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، مجموعة من الصور وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني بجدة عن نجاحه في إخماد حريق في مستودع بحي الخمرة.

السيطرة على حريق في مستودع بجدة

وعرض الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني عبر منصة "إكس"، فيديو يظهر عمليات إخماد الحريق، مشيرًا إلى عدم وجود أية إصابات.

وقبل أيام، قالت المديرية العامة للدفاع المدني إن فرق الإنقاذ تحركت للسيطرة على حريق في منطقة الرياض.

إخماد حريق في شقة بالرياض:

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن فرق الإنقاذ تمكنت ولله الحمد، من إخماد حريق شب في في شقة بعمارة سكنية.

الحريق لم يسفر عن أية إصابات:

وأكدت في الوقت نفسه، أن الحريق لم يسفر عن أية إصابات ولا خسائر.

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