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صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو يوثق انقلاب مركبة عدة مرات بالرياض

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
أ أ
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أظهر مقطع فيديو تم تداوله  عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انقلاب سيارة عدة مرات بسبب التفحيط على أحد الطرق  في العاصمة الرياض.

انقلاب سيارة في الرياض:

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ووثق مقطع الفيديو الذي تم تداوله قدوم السيارة بسرعة عالية وسط اصطفاف عدداً من السيارات الأخرى على جانبي الطريق ثم قام قائدها بالتفحيط.

وعلى ما يبدو لم يتمكن قائد السيارة من السيطرة عليها، لتنقلب عدة مرات على الطريق ويتصاعد منها الدخان، حسبما أظهر مقطع الفيديو.

وشوهدت السيارة وهي محطمة بسبب قوة الحادث، ولكنها لا تزال تعمل وتسير، حيث قادها أحد الأشخاص بعد الانقلاب.

سيارة طارت في الهواء:



وفي واقعة أخرى عجيبة وثق مقطع فيديو لحظات مروعة لحادث انقلاب سيارة أمتارا في الهواء، بعد اصطدام عنيف في حاجز أسمنتي، لكن السائق تمكن من النجاة بأعجوبة.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية حينها أن الحادث وقع قرب مدينة شنيانغ، عاصمة مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في 24 نوفمبر الماضي.

وكان قائد السيارة قادما من مدينة داليان إلى شنيانغ، واقترب من محطة تحصيل الرسوم على الطريق.

وأظهرت كاميرات المراقبة أنه كان يقود السيارة بسرعة كبيرة، خلافا لطبيعة المكان التي تقتضي من السائقين تخفيف السرعة نظرا لضيق الطريق.

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