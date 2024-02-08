الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

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فيديو يوثق اصطام شاحنة بسبب الضباب في الباحة

ا
أرشيفية
أ أ
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أظهر مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين، وقوع حادث مروع بسبب الضباب الكثيف في الباحة، والذي سد الأفق بحسب بالفيديو.

حادث تصادم بسبب الضباب في الباحة:اضافة اعلان


ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على منصة "إكس"، شخصا يلوح بكشاف إضاءة أمام شاحنة تسير على الطريق لتنبيه قائدها لوجود ضباب كثيف.

كما يظهر الفيديو تعرض الشاحنة للاصطدام، وتهشم مقدمة الشاحنة وحدوث كثير من التلفيات بها.

تحذير من سلوكيات خاطئة أثناء قيادة المركبات 


وفي وقت سابق، أصدرت الإدارة العامة للمرور تنبيهًا بشأن مخالفة المراوغة بين المركبات.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس" أن مخالفة المراوغة بين المركبات تصل لـ 6 آلاف ريال.

كما، حذرت الإدارة العامة للمرور في المملكة أيضا، من اتباع سلوكيات خاطئة أثناء قيادة المركبات على الطرق العامة، والتي تتسبب في عرقلة حركة المرور وربما حوادث مرورية -لا قدر الله-.

حقوق مستخدمي الطريق

وشارك الحساب الرسمي لـ”المرور “، عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، قائلا: “لا تكن سبباً في إرباك وعرقلة حركة السير على الطرق العامة بالوقوف دون مراعاة حقوق مستخدمي الطريق”.

3 سلوكيات خاطئة

وناشد “المرور” قائدي المركبات، بعدم التوقف أو السير ببطئ في الطرق العامة من أجل:

1- تبادل أطراف الحديث

2- الاستدلال على موقع معين

3- مشاهدة حادث على الطريق

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