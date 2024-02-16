فيديو مذهل.. بردية قوية تكسر زجاج السيارات بطريق "الرياض – القصيم" السريع

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تكونت
بردية قوية مساء اليوم أدت لكسر زجاج السيارت طريق "الرياض – القصيم"
السريع.
بردية قوية على طريق "الرياض – القصيم"
السريعوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف كسرت البرديات، زجاج
السيارات المارة بطريق "الرياض – القصيم" السريع، وسط أجواء باردة ورياح
نشطة.
أمطار
ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبارفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة
للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة ، القصيم ، الرياض ،
الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
📍بردية كسرت زجاج السيارات— طقس (@tqqs) February 16, 2024
قرب الحسي على طريق الرياض القصيم السريع
الجمعة ٦ شــعــبان ١٤٤٥هـ
16 فبراير 2024م
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بينما تكون متوسطة في مجملها على مناطق جازان ، عسير ، تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، المنطقة الشرقية.
انخفاض
ملموس في درجات الحرارة في حين يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على
أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة تصحب بنشاط في الرياح السطحية.
كما يتوقع استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك "جبل اللوز – علقان".
الله يعوضه تكسر الزجاج على أثر بردية شمال #الرياض عصر اليوم الجمعة ٦ شعبان ١٤٤٥ pic.twitter.com/lsbTB2482x— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) February 16, 2024