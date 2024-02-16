فيديو مذهل.. بردية قوية تكسر زجاج السيارات بطريق "الرياض – القصيم" السريع

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تكونت بردية قوية مساء اليوم أدت لكسر زجاج السيارت طريق "الرياض – القصيم" السريع.





بردية قوية على طريق "الرياض – القصيم" السريع



أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار





قرب الحسي على طريق الرياض القصيم السريع

الجمعة ٦ شــعــبان ١٤٤٥هـ

16 فبراير 2024م

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. pic.twitter.com/PPT0Oits28 📍بردية كسرت زجاج السياراتقرب الحسي على طريق الرياض القصيم السريعالجمعة ٦ شــعــبان ١٤٤٥هـ16 فبراير 2024م February 16, 2024

انخفاض ملموس في درجات الحرارة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف كسرت البرديات، زجاج السيارات المارة بطريق "الرياض – القصيم" السريع، وسط أجواء باردة ورياح نشطة.في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة ، القصيم ، الرياض ، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.بينما تكون متوسطة في مجملها على مناطق جازان ، عسير ، تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، المنطقة الشرقية.في حين يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة تصحب بنشاط في الرياح السطحية.كما يتوقع استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك "جبل اللوز – علقان".فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.