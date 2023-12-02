فيديو متداول يوثق مشهدا مروعا لانقلاب شاحنة في عقبة ضلع بعسير

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انتشر مقطع فيديوعلى وسائل التواصل الاجتماعي يوثق لحظة انقلاب شاحنة في حادث مروع على طريق منحدر في عقبة ضلع بعسير.





انقلاب شاحنة في عقبة ضلع بعسير :

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انقلاب شاحنة على شاب كويتي:

وبحسب ما تم تداوله، بينما نجا السائق بأعجوبة، حيث أظهر الفيديو قائد الشاحنة يسير على طريق سريع مخصص للسيارات.ويظهر مقطع الفيديو المتداول فقدان السائق السيطرة على القيادة بسبب تعطل مكابح الشاحنة.كما ظهر السائق من خلال الفيديو، وهو يقفز من الشاحنة ويستقر على جانب الطريق، في حين ارتطمت الشاحنة بجانب الطريق وانقلبت بطريقة مروعة، محدثة سحابة من الغبار بسبب قوة الارتطام.وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا مروعا لشاب كويتي انقلبت عليه شاحنة.ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله، نجاة الشاب من الحادث المروع بعد انقلاب شاحنة على سيارته.كما يظهر وقوع الشاحنة بالكامل على لسيارة والتي لم يظهر منها شيء سوى مكان قيادة المركبة، الذي بقي فيه الشاب حيا دون أن يفارق الحياة.