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فيديو متداول لتجمع عدد كبير من المواطنين للصلاة على المتوفين في حريق بريدة

حريق بريدة
حريق بريدة
أ أ
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تداول نشطاء مقطع فيديو على منصة "إكس"، يوثق تجمع عدد كبير من المواطنين، للصلاة على المتوفين الذين لقوا مصرعهم، داخل استراحة في بريدة.

الصلاة على المتوفين في حريق بريدة:

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وأظهر مقطع الفيديو المتداول، اصطفاف عدد كبير من السيارات بالقرب من مكان الصلاة على المتوفين.
يذكر أنه وقع انفجار أسطوانة غاز داخل استراحة في حي الروابي ببريدة، بمنطقة القصيم، ما أسفر عن وفاة عدد من الشباب بعد إصابتهم بحروق وإصابات خطيرة، وباشرت الجهات المختصة الحادث.

بيان الدفاع المدني عن حريق بريدة:


من جهتها أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر جراء حريق بمدينة بريدة.
وقالت المديرية عبر حسابها في منصة "إكس": "باشر الدفاع المدني بمدينة بريدة حريقًا نتج عنه (4) وفيات، وإصابة تم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية.

حريق في مطعم بحي الريان:


وقد وقع حريق بريدة بعد يوم من اندلاع حريق في مطعم بحي الريان، نتج عنه إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية، بحسب ما أعلنت مديرية الدفاع المدني.

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