فيديو متداول.. فزعة أهالي الخفجي لإنقاذ طفلة مفقودة في البر

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وثق مقطع فيديو خروج عدد من أهالي الخفجي، للبحث عن طفلة بعدما فقدت في البر ، رغم الظروف الجوية السيئة.





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أسرة الطفلة

حالة طقس سيئة





حالة مطرية من اليوم وحتى الجمعة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع خلال الـ٣٦ ساعة القادمة من اليوم الخميس إلى يوم غد الجمعة استمرار الحالة الممطرة عل معظم الأنحاء.









خريطة الأمطار المتوقعة على هذه المناطق



وأضاف أن الحالة عبارة عن أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، مع فرصة جريان سيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وحائل والصمان وشمال الشرقية ومكة والباحة وعسير وجازان وتبوك والجوف من المملكة.



وبين أنه لا يستبعد أن تمتد إلى أجزاء متفرقة ومحدودة من مناطق الرياض والشرقية والقصيم والمدينة.





استمرار تساقط الأمطار وجريان السيول



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.





أمطار رعدية ورياح نشطة



وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك وأجزاء من منطقة الرياض، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.









الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر







pic.twitter.com/1cnFgV5ZxK November 23, 2023 فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

وأظهر الفيديو المتداول تجمع عدد كبير من المواطنين، وسط حالة من الفرحة بعد العثور على الطفلة.وحسب المعلومات المتداولة، فقدت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات أمس من مخيم قريب بمحافظة الخفجي.وحين أعلنت أسرة الطفلة عن فقدانها، خرج عدد كبير من أهالي الخفجي، للبحث عن الطفلة وكان يتقدمهم الجهات الحكومية المختصة وكذلك فرق البحث والإنقاذ الحكومية و التطوعية.وتم العثور على الطفلة و كانت بحالة صحية جيدة وذلك بعد جهود كبيرة بذلها الأهالي.وتشهد العديد من مناطق المملكة حالة طقس سيئة ولم تحول تلك الحالة دون خروج الأهالي للبحث عن الطفلةفي السباق، حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من تقلبات جوية، وحالة مطرية، وطقس غير مستقر في نهاية الأسبوع على معظم مناطق المملكة.