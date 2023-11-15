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فيديو لسحابة عملاقة تغطي سماء جدة

سحابة
سحابة
أ أ
أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تكون كميات من السحب الركامية في سماء جدة.

سحابة عملاقة في جدة:اضافة اعلان


وبحسب مقطع الفيديو، فقد امتلأت السماء في جدة بالغيوم الكثيفة، وذلك حوالي الساعة الواحدة ظهرا.

وعلق أحد الأشخاص على المقطع  قائلا: "اللهم صيبًا نافعًا"، وقال آخر: "هل تصل شمال جدة؟"، وتابع ثالث: "سبحان الله العظيم".

فيما أوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن صور الرادار على محافظة جدة أظهرت تكوُّن كميات من السحب الرُكامية مقابل سواحل البحر.

ونوه أيضا أن السحب ظهرت خاصة في الأطراف الشمالية والوسطى من جدة، وهذه السحب الرُكامية الرعدية تتطور خلال الساعات المقبلة إلى باقي المحافظة.


أمطار غزيرة وسحب رعدية على جدة


كما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت جدة لأمطار غزيرة وسيول جارية مع تكاثر السحب الركامية على منطقة مكة مع هبوب رياح نشطة.

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