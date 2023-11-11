السبت، 27 ربيع الثاني 1445 ، 11 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو.. ضبط منشأة مارست نشاط حدائق الحيوان بشكل مخالف لنظام البيئة

حيوانات
نمر
أ أ
أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ضبط منشأة تمارس نشاط حدائق الحيوان بشكل مخالف لنظام البيئة في المنطقة الشرقية.

المنشأة المخالفةاضافة اعلان


وكشف المركز أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المنشأة المخالفة، ونقل الكائنات محل المخالفة إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز في الرياض.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنه بالتعاون مع الجهات المختصة، تمت السيطرة على تمساح طليق في المنطقة الشرقية.

وأوضحت أن ذلك جاء بعد تلقي بلاغ عن وجود الكائن في أحد الشوارع لنقله إلى مركز الإيواء التابع للمركز.

تمساح بالقطيف:

 
وكانت بلدية محافظة القطيف، أعلنت السيطرة على التمساح الذي شوهد على طريق الدمام - الجبيل السريع.

 كما تم اتخاد الإجراءات بالتنسيق مع شرطة المحافظة والسيطرة على التمساح بالإضافة لتمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود حيوانات أخرى شاردة، بالإضافة إلى إغلاق الحديقة التي خرج منها احترازيا.

مقطع فيديو يوثق تجول التمساح:


وقبل أيام تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطع فيديو صادم لتمساح ضخم يتجول في أحد شوارع القطيف في واقعة نادرة وفريدة من نوعها بالمملكة.

وأظهر الفيديو التمساح، وهو يسير وسط طريق عام مخصص للسيارات، فيما حاول عدد من قائدي السيارات تفادي الاصطدام به.

كما أظهر أيضا  مرور عدد من قائدي السيارات، فيما قام قائد سيارة بتهدئة السرعة والانتظار حتى يعبر التمساح الطريق.

فيما أبان فيديو آخر لحظة سيطرة فرق متخصصة على التمساح وضبطه لاتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحداث.

اقرأ أيضا

16997012500
2:28 م السبت، 11 نوفمبر 2023

انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية في الرياض

المركز الوطني للأرصاد
2:14 م السبت، 11 نوفمبر 2023

عاجل.. "الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على "الرياض"

تعليم الرياض
2:06 م السبت، 11 نوفمبر 2023

"تعليم الرياض" يُنهي استعداداته لاستقبال الطلاب لتأدية اختبارات الفصل الأول

WhatsApp Image 2023-11-11 at 12.26.34 PM
1:29 م السبت، 11 نوفمبر 2023

الإرشاد الزراعي يوجه نصيحة مهمة لمزارعي "البقدونس" لضمان نمو وازدهار النبات

اقرأ أيضا

عاجل.. الحملات الميدانية المشتركة: ضبط (17305) مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في 7 أيام

تعليم جازان يستقبل أكثر من 170 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

عاجل.. إنذار على عسير وصواعق رعدية على جازان حتى هذا الموعد

عاجل.. توقعات طقس اليوم: صواعق رعدية وضباب وجريان للسيول على هذه المناطق

نجا بأعجوبة.. تحرير طفل علق في غسالة ملابس بالمدينة

كلمات البحث

اقرأ أيضا

أمطار المملكة 6
2:59 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

لـ 9 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق

download
2:17 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

خدمة اليوم.. 9 خطوات لإصدار إذن التنقل بالسلاح إلكترونيًا عبر "أبشر"

3-1-COPY-11-1041x600
1:43 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

عاجل.. المملكة تُعلن عقد قمة عربية إسلامية استثنائية في الرياض بشأن غزة

36_556357852
1:27 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

تنطلق غدًا.. خطوات مهمة للطلاب لإدارة الوقت خلال فترة الاختبارات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

16997012500
2:28 م السبت، 11 نوفمبر 2023

انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية في الرياض

المركز الوطني للأرصاد
2:14 م السبت، 11 نوفمبر 2023

عاجل.. "الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على "الرياض"

الداخلية
1:21 م السبت، 11 نوفمبر 2023

عاجل.. الحملات الميدانية المشتركة: ضبط (17305) مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في 7 أيام

غبار- الطقس - الرياض - المملكة - الجو
10:29 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

عاجل.. إنذار على عسير وصواعق رعدية على جازان حتى هذا الموعد

ضباب - شبوره - الطقس
9:28 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

عاجل.. توقعات طقس اليوم: صواعق رعدية وضباب وجريان للسيول على هذه المناطق

٢٠٢٣١١١١_٠٢١٩٣٤
3:11 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

نجا بأعجوبة.. تحرير طفل علق في غسالة ملابس بالمدينة