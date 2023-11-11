فيديو.. ضبط منشأة مارست نشاط حدائق الحيوان بشكل مخالف لنظام البيئة

المنشأة المخالفة اضافة اعلان



تمساح بالقطيف:



مقطع فيديو يوثق تجول التمساح:



pic.twitter.com/zF4t83AS6C #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية يضبط منشأة تمارس نشاط حدائق الحيوان بشكل مخالف لنظام البيئة في المنطقة الشرقية، ويتخذ الاجراءات النظامية حيالها، وينقل الكائنات محل المخالفة إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز في الرياض. #محافظة_تنمية_استدامة November 11, 2023

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ضبط منشأة تمارس نشاط حدائق الحيوان بشكل مخالف لنظام البيئة في المنطقة الشرقية.وكشف المركز أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المنشأة المخالفة، ونقل الكائنات محل المخالفة إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز في الرياض.وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنه بالتعاون مع الجهات المختصة، تمت السيطرة على تمساح طليق في المنطقة الشرقية.وأوضحت أن ذلك جاء بعد تلقي بلاغ عن وجود الكائن في أحد الشوارع لنقله إلى مركز الإيواء التابع للمركز.وكانت بلدية محافظة القطيف، أعلنت السيطرة على التمساح الذي شوهد على طريق الدمام - الجبيل السريع.كما تم اتخاد الإجراءات بالتنسيق مع شرطة المحافظة والسيطرة على التمساح بالإضافة لتمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود حيوانات أخرى شاردة، بالإضافة إلى إغلاق الحديقة التي خرج منها احترازيا.وقبل أيام تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطع فيديو صادم لتمساح ضخم يتجول في أحد شوارع القطيف في واقعة نادرة وفريدة من نوعها بالمملكة.وأظهر الفيديو التمساح، وهو يسير وسط طريق عام مخصص للسيارات، فيما حاول عدد من قائدي السيارات تفادي الاصطدام به.كما أظهر أيضا مرور عدد من قائدي السيارات، فيما قام قائد سيارة بتهدئة السرعة والانتظار حتى يعبر التمساح الطريق.فيما أبان فيديو آخر لحظة سيطرة فرق متخصصة على التمساح وضبطه لاتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحداث.