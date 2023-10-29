الأحد، 14 ربيع الثاني 1445 ، 29 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو.. خطوات استعادة إيميل الطالب والرقم السري في منصة "مدرستي"

منصة مدرستي
منصة مدرستي
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تعد منصة مدرستي من أبرز المنصات التي يحتاجها الطلاب وأولياء الأمور في كافة المراحل التعليمية حيث تضم العديد من الأدوات التعليمية الإلكترونية التي تدعم عمليات التعليم عن بعد.اضافة اعلان


طلب إعادة تعيين كلمة المرور

وأوضحت منصة مدرستي خطوات تحديث أو استعادة كلمة المرور الخاصة في حساب منصة مدرستي، من خلال الخطوات الآتية:
1ـ الدخول على الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي .
2ـ الضغط على زر ( استعادة كلمة المرور ).
3ـ اتباع التعليمات الظاهرة في صفحة استعادة كلمة المرور.
4ـ إدخال رقم الهوية / الإقامة و رقم الجوال
5ـ إدخال ( رمز التحقق ) الذي تم إرساله لرقم الجوال
6ـ الضغط على زر (تحديث كلمة المرور) وستصلك رسالة عبر رقم الجوال بكلمة المرور الجديد
7ـ الضغط على زر ( دخول ) للدخول إلى منصة مدرستي باستخدام كلمة المرور الجديد

نسيت كلمة المرور ورقم الجوال

وإذا كان الطالب مستخدما جديدا على منصة مدرستي «الصف الأول الابتدائي أو روضة أو تمهيدي» يمكنه استخدام كلمة المرور في تطبيق توكلنا.
أما في حال كان الطالب مستخدما سابقا على منصة مدرستي، يمكنه الدخول بكلمة المرور المستخدمة لديه حاليا.
وأكدت منصة مدرستي أنه لا يمكن تغيير كلمة المرور الموجودة في تطبيق توكلنا بعد تغييرها من قبل المستخدم، وفقا لوزارة التعليم.


فقدان كلمة المرور

وأضافت أنه في حال فقدان كلمة المرور الخاصة بالطالب على منصة مدرستي، فيمكنه استعادتها عن طريق ميكروسوفت من خلال صفحة استعادة الرقم السري وفي حال واجه الطالب صعوبة يتواصل مع فريق الدعم الفني.
أما في حال فقدان كلمة المرور ورقم الجوال غير مسجل، يمكن الطالب مراجعة مدير المدرسة لإعادة تعيين كلمة المرور على منصة مدرستي.



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