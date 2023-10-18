فوز منصتي "سكني وبلدي" بجائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي

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حصدت منصتا "سكني" و"بلدي"، التابعتان لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، جائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي للعام 2023. اضافة اعلان

وذلك ضمن فئتي " الخدمات عبر الإنترنت - وتكنولوجيا العقارات" للفئات الحكومية، في الجوائز التي تمنحها مجلة Asian Business Review.





التأثير في تسهيل حياة المواطنين





مجموعة من التسهيلات والخدمات





200 خدمة رقمية متنوعة





أبرز المشاريع والابتكارات التكنولوجية



وجاء الفوز لإسهامهما في تشكيل مشهد الخدمات الحكومية وتكنولوجيا العقارات، وتأثيرهما في تسهيل حياة المواطنين والمجتمعات، ورفع جودة الحياة، وفقاً لما أكدته لجنة الجوائز في الجهة المانحة.يتيح "سكني" الذي تجاوز أكثر من 6 ملايين عملية تحميل على الأجهزة الإلكترونية، خدمات عدة عبر قنواته الرقمية، تتمثل في مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات التي تشمل المستشار العقاري.وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول، والحصول على عروض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً.والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.ويُقدم "بلدي" أكثر من 200 خدمة رقمية متنوعة، مثل الخرائط التفاعلية وإصدار الرخص البلدية والإنشائية وغيرها من الخدمات التي تُسهل احتياجات القطاع البلدي على مستوى المملكة.استفاد منها أكثر من 3 ملايين مستخدم عبر التطبيق، حيث تدعم الخدمات سهولة مزاولة الأعمال التجارية وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية.يُذكر أن جوائز الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي تُمنح لأبرز المشاريع والابتكارات التكنولوجية، إذ تتنافس عليها الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات وشركات تكنولوجيا المعلومات الرائدة.