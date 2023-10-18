فوز منصتي "سكني وبلدي" بجائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي

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حصدت منصتا
"سكني" و"بلدي"، التابعتان لوزارة الشؤون البلدية والقروية
والإسكان، جائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي للعام 2023.
وذلك ضمن فئتي " الخدمات عبر الإنترنت - وتكنولوجيا العقارات" للفئات الحكومية، في الجوائز التي تمنحها مجلة Asian Business Review.
وجاء الفوز
لإسهامهما في تشكيل مشهد الخدمات الحكومية وتكنولوجيا العقارات، وتأثيرهما في
تسهيل حياة المواطنين والمجتمعات، ورفع جودة الحياة، وفقاً لما أكدته لجنة الجوائز
في الجهة المانحة.
التأثير في
تسهيل حياة المواطنين
يتيح
"سكني" الذي تجاوز أكثر من 6 ملايين عملية تحميل على الأجهزة
الإلكترونية، خدمات عدة عبر قنواته الرقمية، تتمثل في مجموعة متنوعة من التسهيلات
والخدمات التي تشمل المستشار العقاري.
مجموعة من
التسهيلات والخدمات
وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول، والحصول على عروض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً.
والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.
ويُقدم
"بلدي" أكثر من 200 خدمة رقمية متنوعة، مثل الخرائط التفاعلية وإصدار
الرخص البلدية والإنشائية وغيرها من الخدمات التي تُسهل احتياجات القطاع البلدي
على مستوى المملكة.
200 خدمة رقمية
متنوعة
استفاد منها أكثر من 3 ملايين مستخدم عبر التطبيق، حيث تدعم الخدمات سهولة مزاولة الأعمال التجارية وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية.