فوائد وجبة الإفطار.. لا غنى عنها للطلاب والطالبات قبل اليوم الدراسي

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تعد وجبة الإفطار أهم وجبة يومية للطلاب والطالبات لذا يجب تناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة في طبق صحي قبل البدء باليوم الدراسي، وفقًا لتجمع القصيم الصحي. اضافة اعلان

وقال التجمع عبر حسابه في منصة "إكس"، إن وجبة الإفطار تساعد على نمو الطفل بشكل صحيح، وتزيد الإنتاجية، كما تزيد الرغبة في التعلم، والتحصيل الدراسي للطلاب.

وأضاف إن الإفطار مع الأسرة من الأمور التي تشجعهم على تناوله.

وأشار إلى أن سؤالهم عن خيارات وجبة الطعام المدرسية يسهم في تناول الوجبة.

ونصح تجمع القصيم الصحي بالحرص على أن تكون العائلة جميعًا قدوة جيدة لهم في اختيارات الأغذية لتأثرهم الشديد بمن حولهم.



#صباحكم_صحة



وجبة الإفطار تساعد على نمو الطفل بشكل صحيح، وتزيد الإنتاجية، كما تزيد الرغبة في التعلم، والتحصيل الدراسي للطلاب. وجبة الإفطار تساعد على نمو الطفل بشكل صحيح، وتزيد الإنتاجية، كما تزيد الرغبة في التعلم، والتحصيل الدراسي للطلاب. pic.twitter.com/cLMRiOueYZ September 7, 2023

أهمية وجبة الإفطار



وتكتسب وجبة الإفطار أهمية كبرى على ما عداها من وجبات الطعام اليومية، فيما ينصح خبراء التغذية بضرورة أن تحتوي على البروتينات والكربوهيدرات الصحية والمزيج الصحيح من الفيتامينات والمعادن.ووفقًا للدراسات، فإن تخطي وجبة الإفطار، قد يساهم في حدوث مجموعة من المشكلات على المدى القصير والمدى الطويل،وفيما يلي بعض الآثار الجانبية التي قد لا تعرفها عن تخطي وجبة الإفطار.قال الدكتور أحمد السواح، استشاري أمراض القلب بالمعهد القومى للقلب في مصر، لموقع "اليوم السابع"، أن الكثير من الدراسات أفادت بأن الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار لديهم احتمال أعلى بنسبة 32% للوفاة.وأضاف أن هناك العديد من الأسباب المؤدية لهذا الأمر، حيث وجد تحليل لما يقارب من 200 ألف شخص فوق سن الأربعين أن من تخطوا وجبة الإفطار وكانوا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية.وأشار إلى أن الأزمات القلبية شائعة بشكل خاص بين الأشخاص الذين يتجاهلون وجبة الإفطار بشكل روتيني، بنسبة 21%.





خيارات صحية سيئة



وأوضح استشاري أمراض القلب، أن العديد من الدراسات الطبية حذرت من أن تخطي وجبة الإفطار يرتبط بشكل عام بمجموعة من الخيارات الصحية السيئة الأخرى.وأضاف: "الأشخاص الذين يتخطونها غالبًا لا يعوضونها في وقت لاحق من اليوم، وهو ما يؤدي إلى سوء التغذية، ويمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى تناول الطعام في الليل أو بين الوجبات، ما قد ينتج عنه تعطيل عملية التمثيل الغذائي، وهو ما يزيد من احتمالية الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب".كما أظهرت الدراسات أن أولئك الذين يتخطون وجبة الإفطار هم أيضًا أكثر عرضة لاتباع نمط حياة خامل بعيدًا عن ممارسة الرياضة أو أى نشاط بدنى آخر، وفق استشاري أمراض القلب.