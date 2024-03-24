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فلكيّة جدة: "بدر رمضان" يُزين السماء اليوم

بدر رمضان
بدر رمضان
أ أ
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يُرصد القمر البدر لشهر رمضان المبارك بسماء الوطن العربي اليوم، وسيكون مشاهداً طوال الليل.

"بدر رمضان" يُزين السماء اليوماضافة اعلان

 وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيشرق من الأفق الشرقي مع غروب الشمس وسُيلاحظ بأن حجمه الظاهري ضخم عندما يكون بالقرب من الأفق وهو مجرد وهم بصري.
ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالي وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا وسيتبع ذلك وصوله إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل وسيغرب بالأفق الغربي مع شروق الشمس يوم الاثنين.
 وبيّن أن القمر يتحرك الآن على الجانب المقابل تماماً من الشمس في السماء، لذلك نرى كل جانبه النهاري وبالتالي يبدو لنا مضاءً تماماً مثل كرة فضية لامعة، عاداً هذا التوقيت من الشهر مثالي لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير.

القمر سيتأخر في الإشراق نحو ساعة

 ولفت أبو زاهرة الانتباه إلى أنه خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخراً بنحو ساعة كل يوم، وفي بضعة أيام سيكون مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى طور التربيع الأخير بعد أسبوع من وصوله طور البدر المكتمل.

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