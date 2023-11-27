فلكية جدة: بدر جمادى الأولى يُزَين سماء المملكة.. الليلة

أ أ

يُرصَد بعد غروب شمس اليوم بسماء المملكة والوطن العربي القمرُ البدر لشهر جمادى الأولى وسيزين السماء طوال الليل.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيصل لحظة الاكتمال عندما يكون بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 12:16 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة, ثم سيشرق القمر بعد غروب الشمس حسب التوقيت المحلي. اضافة اعلان





بدر جمادى الأولى يُزَين سماء المملكة



وأضاف: "سيلاحظ أثناء شروق القمر أنه قد يكون باللون الوردي أو البرتقالي بسبب الغلاف الجوي للأرض الذي يقوم ببعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير.وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل والتي تصل إلى أعيننا ونراها، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.وأشار إلى أن القمر البدر سيسطع من غروب الشمس وحتى فجر اليوم التالي باستثناء القاطنين في الدائرة القطبية الشمالية؛ ففي أقصى الشمال سيحاكي القمر شمس منتصف الليل؛ حيث يظل في السماء لمدة 24 ساعة في حين لا يمكن رؤية القمر في القارة القطبية الجنوبية، فمسار القمر في السماء متغير بسبب كروية الأرض واعتمادًا على الموقع الجغرافي.يذكر أنه خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرًا بحوالى الساعة كل يوم، ويصبح مشاهدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من اكتماله بدرًا.