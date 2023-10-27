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فلكية جدة: المملكة تشهد خسوفًا جزئيًا للقمر غدًا

خسوف القمر
خسوف القمر
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تشهد الكرة الأرضية غدًا، خسوفًا جزئيًا للقمر بنسبة صغيرة، ستظهر كافة مراحله في سماء المملكة والوطن العربي ومعظم أنحاء أوروبا وإفريقيا وآسيا وأستراليا. اضافة اعلان
وتدوم مرحلة الخسوف الجزئي لمدة ساعة و17 دقيقة، ما بين الساعة 10:35 مساءً إلى 11:52 مساءً بتوقيت السعودية. وهو الخسوف الأخير سنة 2023.

وقت الخسوف في منتصف الشهر العربي

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن خسوف القمر الجزئي يحدث بمنتصف الشهر العربي. عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر.
وتشكل تلك الأجرام السماوية الثلاثة خطًا مستقيمًا تمامًا في الفضاء، لذلك فإن جزءًا من قرص القمر يتحرك إلى داخل ظل الأرض.


نقطة بيضاء بالقرب من القمر

ويلاحظ وجود نقطة بيضاء ساطعة بالقرب من القمر بالتزامن مع الخسوف، ذلك كوكب المشتري. والذي سيرافق القمر عبر السماء طوال الليل.
وبيّن أن خسوف القمر الجزئي سيبدأ في كافة مناطق السعودية في نفس التوقيت، وذلك مع بداية دخول قرص القمر البدر إلى ظل الأرض عند الساعة 10:35 مساءً.
ويتحرك القمر من غرب إلى شرق ظل الأرض وهي الحركة الطبيعية له في مداره حول كوكبنا.


بداية الخسوف الجزئي

وأضاف أبو زاهرة: "بعد 39 دقيقة من بداية الخسوف الجزئي سيصل ذروته العظمى الساعة 11:14 مساءً وسيكون (6%) فقط من قرص القمر داخل ظل الأرض.
وبعد 10 دقائق يصل القمر لحظة الاكتمال بدرًا، ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض هذا الشهر".


خسوف القمر الجزئي وكروية الأرض

ولفت الانتباه إلى أن خسوف القمر الجزئي يُستخدم منذ القدم؛ لتأكيد أن الأرض كروية، حيث يلاحظ أن ظل الأرض الساقط على قرص القمر عند ذروة الخسوف سيكون متقوس.


رؤية الخسوف بالعين المجردة

يذكر أن خسوف القمر الجزئي سهل الرصد بالعين المجردة بدون استخدام معدات أو تجهيزات خاصة، ولكن يمكن الاستعانة بالمنظار الثنائي أو تلسكوب صغير لرؤية أفضل لتفاصيل القمر. وبعكس كسوف الشمس فإن خسوف القمر لا يؤثر على العين أبدًا، ولا توجد حاجة لاتخاذ احتياطات السلامة.

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