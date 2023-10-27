فلكية جدة: المملكة تشهد خسوفًا جزئيًا للقمر غدًا

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تشهد الكرة الأرضية غدًا، خسوفًا جزئيًا للقمر بنسبة صغيرة، ستظهر كافة
مراحله في سماء المملكة والوطن العربي ومعظم أنحاء أوروبا وإفريقيا وآسيا
وأستراليا.
وتدوم مرحلة الخسوف الجزئي لمدة ساعة و17 دقيقة، ما بين الساعة 10:35 مساءً إلى 11:52 مساءً بتوقيت السعودية. وهو الخسوف الأخير سنة 2023.
وقت الخسوف في منتصف الشهر العربيوأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن خسوف القمر
الجزئي يحدث بمنتصف الشهر العربي. عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر.
وتشكل تلك الأجرام السماوية الثلاثة خطًا مستقيمًا تمامًا في الفضاء، لذلك فإن جزءًا من قرص القمر يتحرك إلى داخل ظل الأرض.
ويلاحظ وجود نقطة بيضاء ساطعة بالقرب من القمر بالتزامن مع الخسوف، ذلك
كوكب المشتري. والذي سيرافق القمر عبر السماء طوال الليل.
نقطة بيضاء بالقرب من القمر
وبيّن أن خسوف القمر الجزئي سيبدأ في كافة مناطق السعودية في نفس التوقيت، وذلك مع بداية دخول قرص القمر البدر إلى ظل الأرض عند الساعة 10:35 مساءً.
ويتحرك القمر من غرب إلى شرق ظل الأرض وهي الحركة الطبيعية له في مداره حول كوكبنا.
وأضاف أبو زاهرة: "بعد 39 دقيقة من بداية الخسوف الجزئي سيصل ذروته
العظمى الساعة 11:14 مساءً وسيكون (6%) فقط من قرص القمر داخل ظل الأرض.
بداية الخسوف الجزئي
وبعد 10 دقائق يصل القمر لحظة الاكتمال بدرًا، ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض هذا الشهر".