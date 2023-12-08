فعلوا هذا الأمر.. شرطة الرياض تلقي القبض على 3 أشخاص

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أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض أنها تمكنت من القبض على 3 أشخاص لارتكابهم عدة مخالفات.

وأوضحت أن الأشخاص المخالفين تم ضبتهم لاستيلائهم على مركبة واستخدامها في ارتكاب حوادث سلب واعتداء. اضافة اعلان





🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على (3) أشخاص لاستيلائهم على مركبة واستخدامها في ارتكاب حوادث سلب واعتداء. pic.twitter.com/nSL4Ud82K4 December 8, 2023

3 عمليات أمنية ميدانية لضبط مخالفين



شقق سكنية أوكار لترويج المخدرات



وقبل أسابيع، قبضت شرطة لرياض في 3 عمليات أمنية ميدانية على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومواطنين.وأكدت أنهم اتخذوا من 3 شقق سكنية بمدينة الرياض أوكارًا لترويج 13.5 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) و 3036 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي،وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.