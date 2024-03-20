فعلوا هذا الأمر.. القبض على مسافرين بمطار حائل الدولي

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أعلنت جوازات مطار حائل الدولي، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من القبض على مسافريْن من الجنسية الباكستانية.





القبض على مسافرين بمطار حائل الدولي



توقيف المتهمين واستكمال الإجراءات النظامية



ضبط 19.746 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود



وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن المسافرين تم ضبطهما لمحاولتهما دخول المملكة بطريقة غير مشروعة.ووفق المديرية العامة للجوازات؛ فقد تم توقيفهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.في الوقت نفسه، أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن ضبط 19.746 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يُسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يُعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.