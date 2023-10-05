فصل المسالك.. بدء المرحلة الأصعب من عملية فصل التوأم التنزاني

أ أ

أعلن الفريق الطبي المشرف على عملية فصل التوأم السيامي التنزاني، عن بدء المرحلة الأصعب وهي الـ 5 من عملية فصل التوأم "حسن وحسين" وهي فصل المسالك البولية. اضافة اعلان





انتهاء المرحلة الرابعة وفصل الكبد



عملية معقدة تستغرق 16 ساعة



نسبة الخطورة في العملية



انتهاء المرحلة الأولى من العملية



وضع التوأم السيامي مستقر



وكان رئيس الفريق الطبي د. عبد الله الربيعة، أكد انتهاء الفريق من المرحلة الـ 4 في وقت قليل، مبينًا أن هذا مؤشر إيجابي بعد فصل الكبد.وأضاف أن عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" معقدة والوقت المتوقع لعملية الفصل 16 ساعة ومتفائلون بتسجيل نجاح آخر للمملكة.وأكد أن نسبة الخطورة في عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" 35% وتعتبر عالية الخطورة، والجميع كلهم ثقة بقدرات فريقنا الطبي.وأكد استشاري جراحة أطفال د. محمد النمشان، انتهاء المرحلة الأولى من عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" دون حدوث مضاعفات للأطفال.وقال رئيس فريق التخدير د. نزار الزغيبي، إن وضع التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" مستقر ومطمئن ونحن الآن في المرحلة الرابعة.