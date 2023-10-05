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صحيفة تواصل الالكترونية

فصل المسالك.. بدء المرحلة الأصعب من عملية فصل التوأم التنزاني

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المرحلة الخامسة من عملية فصل التوأم
أ أ
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أعلن الفريق الطبي المشرف على عملية فصل التوأم السيامي التنزاني، عن بدء المرحلة الأصعب وهي الـ 5 من عملية فصل التوأم "حسن وحسين" وهي فصل المسالك البولية.اضافة اعلان

انتهاء المرحلة الرابعة وفصل الكبد

وكان رئيس الفريق الطبي د. عبد الله الربيعة، أكد انتهاء الفريق من المرحلة الـ 4 في وقت قليل، مبينًا أن هذا مؤشر إيجابي بعد فصل الكبد.

عملية معقدة تستغرق 16 ساعة

وأضاف أن عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" معقدة والوقت المتوقع لعملية الفصل 16 ساعة ومتفائلون بتسجيل نجاح آخر للمملكة.

نسبة الخطورة في العملية

وأكد أن نسبة الخطورة في عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" 35% وتعتبر عالية الخطورة، والجميع كلهم ثقة بقدرات فريقنا الطبي.

انتهاء المرحلة الأولى من العملية

وأكد استشاري جراحة أطفال د. محمد النمشان، انتهاء المرحلة الأولى من عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" دون حدوث مضاعفات للأطفال.

وضع التوأم السيامي مستقر

وقال رئيس فريق التخدير د. نزار الزغيبي، إن وضع التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" مستقر ومطمئن ونحن الآن في المرحلة الرابعة.

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