فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة يصل مصر لبحث إيصال المساعدات إلى غزة

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أفادت فضائية "الإخبارية"، بوصول فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مصر لبحث آلية إيصال المساعدات السعودية إلى قطاع غزة. اضافة اعلان

وأكد المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان، سامر الجطيلى، في تصريحات أمس الأول، أن المركز يعمل بحرص على إيصال المساعدات لمستحقيها في قطاع غزة، وفي المرحلة الحالية "الإغاثة العاجلة" التي تتعلق بإنقاذ الحياة وتزويد المحتاجين بالاحتياجات الأساسية وتوفير الوقود لاستمرار الكهرباء.

وأضاف لفضائية "الإخبارية، أن "المركز يعمل على إمداد قطاعات عدة أهمها القطاع الصحي وتأمين المستلزمات الأساسية للمستشفيات، وخدمة الجرحى والمرضى والأطفال، وكذلك قطاع الأمن الغذائي، بالإضافة إلى قطاع الإيواء من خلال إمداد النازحين بالمسلزمات كافة".





الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة



قنوات التبرع



وصول فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مصر لبحث آلية إيصال المساعدات السعودية إلى قطاع غزة #الإخبارية_عاجل November 7, 2023

وسجّلت تبرّعات "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، أكثر من 390 مليون ريال في يومها الخامس منذ انطلاقها.وبلغ مجموع المتبرعين 567 ألفًا و295 ريالاً، بحصيلة تبرعات أولية 390 مليونًا و943 ألفًا و394 ريالاً، مع تزايد عدد المتبرعين بوتيرة سريعة في الحملة.ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله – الدعوة بإطلاق حملة تبرعات شعبية عبر منصة "ساهم"، التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.وأعلن المشرف على مركز الملك سلمان عبد الله الربيعة، تبرع كل من خادم الحرمين للحملة بـ30 مليون ريال وولي العهد بـ20 مليون ريال.وأوضح أن "هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرّت به".ويمكن التبرع للحملة عبر منصة "ساهم" على الرابط الإلكتروني التالي: https://sahem.ksrelief.org/Gaza.كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحيأو تحميل تطبيق "ساهم" على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وقوقل بلاي.