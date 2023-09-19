فريق "داعم". يطور 900 مصنع غذائي في أقل من عامين

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كشف ممثل فريق «داعم» لدعم وتطوير المصانع في الهيئة العامة للغذاء والدواء محمد الزبن، دعم وتطوير 900 مصنع غذائي في المملكة، منذ انطلاق أعمال مبادرة الفريق قبل 23 شهرًا. اضافة اعلان

واستهداف الفريق دعم 16 منتجًا، أبرزها: التمور، زيت الزيتون، الأسماك، العسل، الشوكولاتة والحلويات، الوجبات الجاهزة، المعمقات، الأعلاف، الورد الطائفي.





رفع تصنيف عدد من المصانع





تحويل المعاصر الى مصانع





زيادة القدرة التنافسية





تطوير برامج الجودة



وحقق الفريق نتائج إيجابية في رفع تصنيف كثير من المصانع، إذ ارتفع تقييم تصنيف مصانع إلى A+ بنسبة 18%، وتصنيف إلى A بنسبة 83%، وتصنيف إلى B بنسبة 44%.وكانت بعض هذه المصانع حاصلة على تقييمين C أو D، مع جهود المصانع وفريق «داعم» استطاعت رفع نسبة تصنيفها بشكل كبير.وأوضح الزبن، الذي كان يتحدث في ورشة عمل في غرفة الأحساء، أن الفريق، ساهم في دعم وتطوير 142 مصنعًا للتمور، و116 مصنعًا للأعلاف، و96 مصنعًا للشوكولاتة والحلويات.واستطاع تحويل معاصر زيت زيتون إلى مصانع في شمال المملكة، وتحديدًا في الجوف وتبوك، تنتج على مدار العام، وكذلك تطوير معامل للورد الطائفي في الطائف إلى مصانع.وطور مصانع المعقمات، والمصانع المنتجة للوجبات الجاهزة في مواسم الحج ورمضان، مستشهدًا في ذلك، بمساهمة فريق «داعم» في تطوير مصنع للأعلاف، وذلك بأتمتة العمل في المصنع.وأسهم ذلك في خفض قلة الأيدي العاملة وزيادة الطاقة الإنتاجية في المصنع، بشكل لا يؤثر على سلامة المنتجات.وأضاف الزبن، أن مبادرة الفريق، تهدف إلى رفع المحتوى المحلي لزيادة القدرة التنافسية، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية بما يضمن سلامة المنتجات.وتستهدف المبادرة مصانع الغذاء والأدوية والتجميل والأعلاف، والصناعات التي تخضع لرقابة الهيئة، ويركز عمل الفريق على زيارة المصانع المستهدفة من قبل خبراء في الهيئة لتقديم الدعم والتطوير.وتقديم الممارسات التصنيعية الجيدة، ومساعدتهم في تسجيل المنتج والمصنع، بالإضافة إلى المشاركة في تطوير الخطط والإجراءات التصحيحية، وتصحيح الملاحظات الفنية.ومنح المصانع الوقت الكافي لتصحيح الملاحظات، بجانب المشاركة والمتابعة في تطوير برامج الجودة، ومساعدة المصانع في الحصول على شهادتي الأيزو والهاسب، وتقديم المشورة للمصانع.بالإضافة إلى تقييم وتحليل المخاطر المحتملة حسب المنتجات، ووضع الحلول ودراسة نقاط التحكم لتفادي المخاطر، والتواصل مع الجهات الحكومية لمساعدة المصانع.