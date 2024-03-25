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فرق "إنجاد" تتحرك للبحث عن مفقود شعيب شمال المملكة

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فريق إنجاد للبحث والإنقاذ
أ أ
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أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ، أن عددًا من أعضائه تحركوا بعد ورود بلاغ عن مفقود شمال المملكة.
وأكد على حسابها في منصة إكس، تحرك عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من شعيب العويصي التابع لمنطقة الحدود الشمالية.اضافة اعلان


 وبين أن المفقود يستقل مركبة من نوع: "جيب لاندكروزر"، موديل 1994، بيضاء اللون. 

"إنجاد" يباشر بلاغًا عن مفقود في تبوك

يأتي هذا بعد أسابيع من تحرك أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقود مترجل بالقرب من شكاعة التابعة لمنطقة تبوك.


العثور على مفقود موقق محتجزًا في سفح الجبل

وقبل ذلك بأيام قليلة، أعلن  الفريق العثور على مفقود موقق بمنطقة حائل محتجزًا في سفح الجبل.


3 بلاغات عن مفقودين في مناطق المملكة

كما باشر "إنجاد" 3 بلاغات عن مفقودين في مناطق مختلفة من المملكة.


عدد البلاغات التي تلقاها خلال أسبوع

وكشف فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ عن إجمالي البلاغات التي تلقاها خلال أسبوع والتي وصلت إلى 846 بلاغًا في عدة أماكن.


وقالت المنصة أيضًا إنها تلقت 15 بلاغًا عن أشخاص مفقودين، و831 بلاغًا عن مركبات عالقة في الوحل خلال الفترة نفسها.

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