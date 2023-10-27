فرضية بالجوف.. الإسعاف الجوي ينقل مصابًا بجلطة قلبية في 40 دقيقة

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نقلت طائرة الإسعاف الجوي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، حالة إسعافية من مركز النبك أبو قصر إلى طوارئ مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بمدينة سكاكا خلال 40 دقيقة. اضافة اعلان





الإسعاف الجوي



40 دقيقة



جاء ذلك خلال تجربة فرضية مباشرة حالة نفذها الفرع يوم الخميس، بمشاركة الإسعاف الجوي التابع للهيئة في المنطقة، تمثلت في ورود بلاغ لمركز القيادة والتحكم بالمنطقة 997 من مواطن يفيد بتعرض أحد ذويه لجلطة قلبية بمركز النبك أبو قصر.وجرى ترحيل البلاغ إلى مركز إسعاف النبك أبو قصر، حيث باشرت الفرقة الأرضية الحالة، ما استدعى طلب النقل السريع من خلال طائرة الإسعاف الجوي.وحلقت طائرة الإسعاف الجوي من مطار الجوف لموقع الحالة خلال 32 دقيقة حتى الوصول ومن ثم جرى نقل الحالة إلى طوارئ مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بمدينة سكاكا في 40 دقيقة، من خلال مسار الجلطات القلبية بالتعاون مع تجمع الجوف الصحي بالمنطقة.