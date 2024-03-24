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فرص استثمارية لتنفيذ 398 ألف توصيلة لخدمات المياه والصرف الصحي

شركة المياه الوطنية
شركة المياه الوطنية
أ أ
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دعت شركة المياه الوطنية، الشركات الوطنية المختصة في تنفيذ البنى التحتية للمشاركة في فرصها الاستثمارية من خلال طرحها للمرحلة الثانية من "مشروع إيصال".اضافة اعلان

398 ألف توصيلة منزلية للمياه والصرف الصحي


وبيّنت أنها تهدف إلى توقيع عدد من الاتفاقيات لإيصال خدمات المياه والصرف الصحي من خلال تنفيذ 398 ألف توصيلة منزلية للمياه والصرف الصحي في جميع قطاعات الشركة بالمملكة مع شركات القطاع الخاص من أجل رفع المحتوى المحلي، وتحقيق رضا العملاء، وتسريع إيصال الخدمة.
 وأوضحت الشركة أنها ستعمل على توقيع اتفاقيات مع مجموعة من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة في مجال المقاولات، والمشهود لها بالكفاءة من واقع خبراتها السابقة في أعمال البنية التحتية، وخاصة أعمال تنفيذ الخطوط والشبكات والتوصيلات المنزلية لخدمات المياه والصرف الصحي، وفق المواصفات الفنية لشركة المياه، مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة، ومراعاة جميع الوسائل الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والمحافظة على البيئة أثناء مراحل التنفيذ المختلفة.

تنفيذ التوصيلات المنزلية للمياه والصرف الصحي

 وبيّنت الشركة أن الاتفاقيات تشمل تنفيذ التوصيلات المنزلية للمياه والصرف الصحي، والشبكات اللازمة لتنفيذ 398 ألف توصيلة في جميع أنحاء المملكة.
وأكدت أنه يمكن للمقاولين المحليين المؤهلين لديها في أعمال تنفيذ شبكات وتوصيلات المياه والصرف الصحي دخول المنافسة من خلال موقعها الرسمي www.nwc.com.sa وتقديم خطاب الرغبة، وتحديد النطاقات الجغرافية التي يرغب المقاول العمل فيها، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني [email protected] خلال 15 يومًا.
 وأكدت الشركة أتمتتها لكافة إجراءات طلبات التوصيلات المنزلية، مبينةً أنه يمكن للعميل طلب التوصيلة، ومعرفة مراحل طلبه، مشيرة إلى أنها ستصل للعميل رسالة نصية بكل خطوات مراحل العمل حتى يتم تركيب التوصيلة.



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