فرص استثمارية لتنفيذ 398 ألف توصيلة لخدمات المياه والصرف الصحي

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دعت شركة المياه الوطنية، الشركات الوطنية المختصة في تنفيذ البنى التحتية للمشاركة في فرصها الاستثمارية من خلال طرحها للمرحلة الثانية من "مشروع إيصال".





398 ألف توصيلة منزلية للمياه والصرف الصحي







تنفيذ التوصيلات المنزلية للمياه والصرف الصحي

