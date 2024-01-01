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فرصة للطلاب.. جوائر ومميزات الاشتراك في هاكاثون الباحة.. التفاصيل

هاكاثون الباحة
هاكاثون الباحة
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أكدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أن هاكاثون الباحة للذكاء الاصطناعي يحفز الطلاب والطالبات على ابتكار حلول تقنية تساهم في رفع جودة الحياة في المدن الذكية.اضافة اعلان

تحفيز الطلاب لتقديم حلول تقنية جديدة

ويهدف هاكاثون الباحة إلى تحفيز الطلاب والطالبات لتقديم حلول تقنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي بدورها تساهم في رفع جودة الحياة في مدن المملكة.
وأشارت إلى وجود 4 مسارات لهاكاثون الباحة هى: النقل والسياحة والأمن والبيئة.

4 مميزات للإشتراك في الهاكاثون

ونوهت الهيئة إلى مميزات المشاركة في الهاكاثون:
1ـ المشاركة كفريق والعمل على التحديات التقنية.
2ـ برنامج إرشادي من قبل خبراء ومختصين في المجال.
3ـ ورش عمل في مواضيع متعلقة بالذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال
4ـ تقديم العروض أمام لجنة التحكيم والفوز بجوائز قيمة.

تقديم حلول جديدة لمشاكل المدن

ويهدف الهاكاثون إلى تطوير حلول ذكية للمدن، وتشجيع الطلاب على الابتكار وتقديم حلول جديدة للمشاكل التي تواجهها المدن وتعزيز الوعي التقني بين الطلاب والمجتمع.
وتحفيزهم على استخدام التقنيات الحديثة لجل المشاكل الحضرية فضلاً عن تطوير مهارات الطلاب التقنية والإبداعية وتعزيز قدراتهم على التعلم والتطور المستمر.

استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين حركة المرور

ويضم الهاكاثون أربعة مسارات هي: مسار النقل وفيه يُصَمَّم نظام نقل ذكي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين حركة المرور وتوفير خدمات النقل الذكية.
ويشترط للالتحاق بالهاكاثون أن تكون الفكرة ضمن أحد المسارات المقترحة، وأن تتضمن استخدام إحدى التقنيات: الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، البيانات وتحليلها، البيانات الضخمة.

جوائز الفائزون في الهاكاثون

ويمنح الفائزون في نهاية الهاكاثون جوائز تتمثل في: المركز الأول: برنامج دولي بالتعاون مع LocoRobo, بالإضافة إلى اشتراك سنوي في إحدى المنصات العالمية.

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