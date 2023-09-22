الجمعة، 07 ربيع الأول 1445 ، 22 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

فحص نصف مليون غرفة لإسكان مليوني حاج.. ولا ترخيص للمباني الشعبية

اسكان الحجاج
إسكان الحجاج
أ أ
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كشفت لجنة إسكان الحجاج بأمانة العاصمة المقدسة عن تخصيص 22 مكتباً هندسياً للكشف على المساكن للعام الجاري.
وبينت أن آخر موعد لإصدار التصاريح هو نهاية شهر شعبان المقبل، وأوضحت اللجنة أنها تستهدف العام الجاري التصريح لعدد من 3500 إلى 4000 مبنى.اضافة اعلان


500 ألف غرفة و2 مليون حاج

وأضافت أن المباني المستهدفة، تتراوح أعداد الغرف فيها إلى قرابة 500 ألف غرفة، وتبلغ طاقاتها الاستيعابية قرابة 2 مليون حاج.
وبينت اللجنة أن مواصفات وشروط المكاتب المعنية بالكشف تتمثل في توفير اشتراطات السلامة الوقائية والتي يأتي من ضمنها سلامة الموقع وأن تكون الطرق والمداخل المؤدية للمبنى متسعة.


شبكة إنذار في جميع المباني

وأضافت، وتسمح بمرور آليات الإطفاء والإنقاذ، إلى جانب توفر مخارج للطوارئ، ووسائل الإطفاء، وشبكة إنذار في جميع المباني التي تستوعب عدد 50 شخصاً فأكثر أو يبلغ ارتفاعها ثلاثة أدوار أو أعلى.
ونوهت إلى ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لجميع وسائل السلامة والإطفاء والمصاعد من قبل شركات ومؤسسات متخصصة ومعتمدة من الدفاع المدني.


سلامة العناصر الإنشائية

وأكدت اللجنة أنه يجب أن تكون المباني مسلحة وعناصرها الإنشائية سليمة حسب مواصفات أنظمة البناء بالمملكة وأن تكون واجهة المبنى والممرات الداخلية للغرف ملائمة ومغطاة بطلاء جيد أو مكسوة برخام.
إضافة إلى مطابقة مواصفات المبنى مع ما هو مثبت في رخصة الإنشاء وفي حال الاختلاف مراجعة جهة الاختصاص في الأمانة للموافقة على تلك التغيرات وإثباتها في رخصة الإنشاء.


لا ترخيص للمباني الشعبية مطلقا

وأكدت اللجنة على أنه لن يتم الترخيص للمباني الشعبية لإسكان الحجاج مطلقاً.
وأوضحت اللجنة أنها تسعى إلى تطوير أعمال الكشف على المباني وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات المعنية بالكشف على المباني وتبادل المعلومات والخبرات والممارسات الجيدة بين هذه القطاعات.


حملات توعوية للملاك

وأشارت إلى ضرورة وجود حملات توعوية للملاك ومستثمري المباني المعدة لإسكان الحاج بالعاصمة المقدسة والجمهور لتعزيز الوعي بأهمية الكشف المنتظم والصيانة الوقائية.
وذلك في إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة على تحقيق أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، والتأكد من توافر المسكن الملائم والمهيَّأ لضمان إقامتهم في الأراضي المقدسة في أجواء آمنة وصحية.

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