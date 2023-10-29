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فتحُ بوابات سد الأحسبة بالباحة لتصريف ٢ مليون م٣

سد الاحسبة
سد الأحسبة
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قام فرعُ وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة اليوم بفتح بوابات سد وادي الأحسبة بالباحة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.اضافة اعلان
وأوضحَ مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني أنَّ فتحَ البوابات جاءَ إثر تجاوز منسوب المياه بالسد من المفيض.


دعم المياه الجوفية بالمنطقة

ونتيجة لغزارة الأمطار الهاطلة خلال المدة الماضية والمتوقع هطولها مستقبلاً، ولدعم المياه الجوفية بالمنطقة، حيث تغذي مياهَ السد آبارُ الوزارة وآبارَ المزارعين والوادي.


هطول أمطار من متوسط إلى غزيزة

 وأشارَ إلى أنَّ الحالةَ المطرية التي تمرُّ بها معظمُ مناطق المملكة ومنها منطقة الباحة بحسب ما تشيرُ إليه التقاريرُ الصادرةُ من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.
وتتضمنُ الأمطار محافظة المخواة، فإنَّ منسوبَ المياه التي صُرِّفَت البالغة 2 مليون م3 تعدُّ ضمن الحدِّ الآمن لتصريف مياه السد.


الأحسبة سد ترابي مخصص للشرب

 يُذكرُ أنَّ سدَّ الأحسبة سدٌّ ترابيٌّ مخصَّصٌ للشرب تم إنشاؤه في العام 1433هـ، ويبلغُ طولُه 825م، وارتفاعه 20م، وأمَّا سعتُه التخزينيَّةُ فتقدر بـ 11 مليون م3 .

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