فتحُ بوابات سد الأحسبة بالباحة لتصريف ٢ مليون م٣

أ أ

قام فرعُ وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة اليوم بفتح بوابات سد وادي الأحسبة بالباحة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. اضافة اعلان

وأوضحَ مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني أنَّ فتحَ البوابات جاءَ إثر تجاوز منسوب المياه بالسد من المفيض.





دعم المياه الجوفية بالمنطقة





هطول أمطار من متوسط إلى غزيزة





الأحسبة سد ترابي مخصص للشرب



ونتيجة لغزارة الأمطار الهاطلة خلال المدة الماضية والمتوقع هطولها مستقبلاً، ولدعم المياه الجوفية بالمنطقة، حيث تغذي مياهَ السد آبارُ الوزارة وآبارَ المزارعين والوادي.وأشارَ إلى أنَّ الحالةَ المطرية التي تمرُّ بها معظمُ مناطق المملكة ومنها منطقة الباحة بحسب ما تشيرُ إليه التقاريرُ الصادرةُ من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.وتتضمنُ الأمطار محافظة المخواة، فإنَّ منسوبَ المياه التي صُرِّفَت البالغة 2 مليون م3 تعدُّ ضمن الحدِّ الآمن لتصريف مياه السد.يُذكرُ أنَّ سدَّ الأحسبة سدٌّ ترابيٌّ مخصَّصٌ للشرب تم إنشاؤه في العام 1433هـ، ويبلغُ طولُه 825م، وارتفاعه 20م، وأمَّا سعتُه التخزينيَّةُ فتقدر بـ 11 مليون م3 .