الأحد، 09 رجب 1445 ، 21 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فتح التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

اختبار الرخصة المهنية
اختبارات الرخصة المهنية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الهيئة العامة لتقويم التعليم والتدريب عن فتح التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية.

اضافة اعلان

فتح التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

واكد حساب العناية بالمستفيدين على منصة "إكس" أنه تم فتح باب التسجيل للوظائف التعليمية (التربوي العام) اليوم الأحد 21 يناير 2024م، وفترة الاختبار في 22-23 مارس 2024م.
وأضافت أن التسجيل سيكون متاحًا للمعلمين والمعلمات الذين هم على رأس العمل فقط، وسيحدد -لاحقًا- موعد التسجيل لمن ليسوا على رأس العمل.


خطوات ورابط إعادة تصحيح اختبار في قياس 1445

يأتي هذا في وقت يتساءل فيه  الكثير من الطلاب عن طريقة تصحيح اختبارات قياس، وتتيح الخدمة للمستفيد التقدم بطلب إعادة تصحيح اختباره خلال 60 يوماً من إعلان النتيجة عن طريق ملفه لدى موقع المركز الوطني للقياس.

متطلبات تقديم الخدمة:


عدم تجاوز ظهور النتيجة 60 يوما-                       
- دفع رسوم إعادة التصحيح للاختبار الواحد (الورقي أو الرقمي) وهي (مئتا ريال)، ويُسترد المبلغ إذا ثبت عدم صحة الدرجة المرصودة بالملف الخاص بالمتقدم.

خطوات تنفيذ الخدمة:


1 - الدخول إلى صفحة ملف المستفيد في موقع المركز الوطني للقياس، إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور، ثم الضغط على (تسجيل الدخول).)
2 - من خلال الصفحة الرئيسية اختيار (النتائج)، ثم تحديد مسمى الاختبار والضغط على (بحث).)
3 - ستظهر نتيجة الاختبار، بعدها يكون الضغط على (التفاصيل)، ثم (الاعتراض على النتيجة) أسفل الصفحة.
4 - قراءة شروط وأحكام إعادة التصحيح والموافقة عليها.
5 - الضغط على (المتابعة للدفع) ثم تحديد نوع الاعتراض.
6 - اختيار طريقة الدفع (البطاقات الائتمانية / مدى) ثم الضغط على (التالي).)
إدخال معلومات البطاقة ثم الضغط على (دفع).)7 -  
8 - للاطلاع على تفاصيل طلب الاعتراض وحالة الطلب بعد تقديمه من خلال الضغط على (تفاصيل طلب الاعتراض) الظاهرة أسفل نتيجة الاختبار.
9 - عند الانتهاء من إعادة التصحيح يمكنك الاطلاع على التقرير الظاهر أسفل حالة الطلب

رسوم تعديل موعد اختبار قياس

وتتيح هيئة التقويم والتدريب التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (الاختبار التخصصي) للرجال من هم على رأس العمل، منذ الاثنين 23 أكتوبر 2023م، ولجميع المتقدمين منذ الأربعاء 25 أكتوبر 2023م.

اقرأ أيضا

"المسند" يكشف سر عدم تجانس الغلاف الجوي المحيط بالأرض

لخلل خطير.. وزارة التجارة تستدعي 25 مركبة مرسيدس

بشرى سارة.. تسليم عشرات الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التّنموي بالقريات

بعد القبض على 5 متحرشين.. قانونيون: العقوبة 5 سنوات سجن وغرامة 300 ألف

بعد انطلاقه بتعليم مكة.. تكلفة التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1446هـ

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

هيئة تقويم التعليم 9:04 م الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. تقويم التعليم توضح تفاصيل خدمة عدم القدرة على التسجيل للاختبارات بسبب العمر

هيئة تقويم التعليم 2:06 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

لمواكبة سوق العمل.. تطوير مهارات ومعارف جميع البرامج الجامعية

هيئة تقويم التعليم 5:46 م الإثنين، 01 يناير 2024

تقويم التعليم: 4 فرص لاختبار الرخصة المهنية التعليمية التربوي والعام والتخصصي خلال 2024

اقرأ أيضا

منتدى مكة للحلال
1:52 م الأحد، 21 يناير 2024

منتدى مكة للحلال يعزز الصناعات الحلال من خلال عرض تجارب عالمية

وزارة التعليم السعودية
1:51 م الأحد، 21 يناير 2024

تحذير مهم لـ "التعليم" بشأن خروج الطلاب لأماكن غير آمنة أثناء انتظارهم لأولياء أمورهم

المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)
1:26 م الأحد، 21 يناير 2024

"اعتدال" تتصدى لـ 3 تنظيمات إرهابية.. التفاصيل

أمطار غزيرة وسيول
1:03 م الأحد، 21 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار وسيول وصواعق رعدية على الرياض وهذه المناطق لـ10 مساءً

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ريالات سعودية
3:14 م الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. صرف الدفعة الثانية من الإعانة المالية لأكثر من 262 ألف طالب وطالبة

شركة روشن السعودية
2:08 م الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. بشرى للخريجين.. "روشن" تفتح باب التقديم لوظائف شاغرة في مختلف التخصصات

وزارة التعليم السعودية
1:51 م الأحد، 21 يناير 2024

تحذير مهم لـ "التعليم" بشأن خروج الطلاب لأماكن غير آمنة أثناء انتظارهم لأولياء أمورهم

أمطار غزيرة وسيول
1:03 م الأحد، 21 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار وسيول وصواعق رعدية على الرياض وهذه المناطق لـ10 مساءً

حساب المواطن - ريال
12:28 م الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. كيفية الإفصاح عن السجل التجاري في حساب المواطن

هيئة الزكاة والضريبة
12:27 م الأحد، 21 يناير 2024

"الزكاة" تدعو لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن ديسمبر الماضي