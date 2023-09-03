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فتحة شاحن إضافية في هاتف أبل الجديد

أيفون
فتحة شاحن أضافية في هاتف أبل الجديد
أ أ
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تنتظر

الأسواق طرح شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة «آبل» أحدث جيل من هاتفها الذكي آيفون يوم 12 سبتمبر الحالي، وذلك خلال مؤتمرها السنوي في مقر رئاستها بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية.
ومن المتوقع تزويد الهواتف الجديدة بفتحة شاحن من نوع «سي» الشائع في الهواتف الذكية التي تنتجها الشركات الأخرى.

طرح الجيل الجديد من آيفون


يذكر أن مؤتمر «آبل» في سبتمبر، يشهد عادة طرح الجيل الجديد من الهاتف «آيفون» إلى جانب أحدث أجيال الساعة الذكية «آبل ووتش».
ولم تكشف «آبل» بدرجة كبيرة عما تعتزم طرحه خلال المؤتمر، واكتفت فقط بالتأكيد على أن المؤتمر السنوي سيكون يوم 12 سبتمبر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وبحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن «آبل» تريد إحراز نقاط مهمة بالنسبة للجيل الأحدث من هاتفها الذكي الأغلى ثمناً وهو «آيفون 15 برو» من خلال تزويده بأسرع شريحة في العالم وأرق حواف حول الشاشة.

تقريب الصورة وتكبيرها


في الوقت نفسه، فإن الفئة الأكبر حجماً «آيفون برو ماكس» ستكون مزودة بكاميرات تستطيع تقريب الصورة وتكبيرها.
وتحسين باقي خصائصها بنسبة كبيرة، حتى تتمكن من مواجهة منافسة هواتف «جالاكسي ألترا» المزودة بإمكانية التقريب من «سامسونغ».
كما تسعى «آبل» وإن كانت مترددة، لتزويد كل هواتفها بفتحة الشاحن من نوع «سي»، وفقاً لشروط الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن هواتف «آيفون» هي المنتج الأكثر أهمية بالنسبة لشركة «آبل»، وتحقق أكثر من نصف إيراداتها، وازدادت الضغوط عليها من أجل تحسين المبيعات من الجيل الجديد لهذه الهواتف.

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