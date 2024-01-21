الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

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غلق طريق القدية باتجاه مدينة الرياض لوجود أعمال إنشائية

امن الطرق
أمن الطرق
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كشف الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة، عن الإغلاق الكامل والجزئي لمسارات طريق القدية لوجود أعمال إنشائية.

بيان أمن الطرق بشأن غلق طريق القدية:اضافة اعلان


وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس": "ننبه إلى أنه سيتم إغلاق طريق القدية باتجاه مدينة الرياض كاملًا، وجزئيًا باتجاه محافظة المزاحمية، اعتبارًا من يوم غدٍ بتاريخ 10/ 7/ 1445 هـ الموافق 22/ 1/ 2024 م ، وذلك من الساعة الـ (1) صباحاً حتى الـ (4) صباحاً ، وتحويل الحركة باتجاه ديراب، لوجود أعمال إنشائية".

إرشادات مهمة لقائدي المركبات:


في وقت سابق، طالب أمن الطرق من قائدي المركبات اتباع التعليمات والإرشادات أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية.

ونشر أمن الطرق على صفحة الرسمية في "إكس" 8 تعليمات يجب الالتزام بها عند هطول الأمطار .

8 تعليمات لقيادة المركبة أثناء الأمطار:


1ـ متباعة حالة الطقس وتحذيرات الجهات الرسمية عن الحالة المطرية.
2ـ الاتبعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة.
3ـ عدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول.
4ـ إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار.
5ـ اترك مسافة آمنة بينك وبين المركبات الآخرى.
6ـ الابتعاد عن مواقع الأشجار وتجنبا لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية.
7ـ اتبع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.
8ـ تجنب الجلوس بالقرب من حواف الأودية.

تشغيل مصابيح المركبة قبل القيادة الليلة:

وطالب الأمن العام التأكد من تشغيل مصابيح المركبة قبل الانطلاق في الفترة الليلية على أعتبارها من أهم قواعد السلامة اللازمة.

نصائح المرور للوقاية من مخاطر القيادة أثناء الأمطار:


من جهتها، قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح مهمة للوقاية من مخاطر القيادة أثناء هطول الأمطار، لاسيما في ظل الحالة المطرية التي تشهدها العديد من المناطق.

قيادة المركبة في الاجواء الماطرة:


- أشعل مصابيح السيارة في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد مركبتك تحت المطر لمن حولك
- دع لمركبة تتنفس: افتح النوافذ قليلا حتى لا يتجمع الضباب على النوافذ
- قد ببطء: خفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة
- تحرك بهدوء: لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة
- اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك

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