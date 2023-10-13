السبت، 29 ربيع الأول 1445 ، 14 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

غسل سجاد المسجد الحرام في 5 مراحل

سجاد الحرم
غسل سجاد الحرم
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تعمل مغسلة السجاد التابعة للهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين على تنظيفه وتعقيمه وتعطيره يوميًا، عبر فريق من المختصين، باستخدام أجهزة ومعدات مخصصة.اضافة اعلان
ويمر سجاد المسجد الحرام بعدة مراحل للعناية به بشكل دوري قبيل استخدامه:


المرحلة الأولى

تنقل 1200 سجادة أسبوعيًا من المسجد الحرام إلى المغسلة، ليبدأ العاملون في أولى مراحل غسل السجاد، وهي إزالة الأتربة والغبار والنمش عن طريق إدخاله إلى جهاز آلي.


المرحلة الثانية

ينتقل فيها السجاد إلى مرحلة الغسيل والتعقيم، عبر إدخاله في آلة غسل كبيرة تحتوي على مطهرات ومنظفات خاصة، تعمل على غسل السجاد آليًا حتى لا يتلف النسيج.
ثم تضخ المياه لإزالة الصابون، بعدها يجري شطف السجاد ووضعه على جسر متحرك ينقله إلى المرحلة الثالثة.


المرحلة الثالثة

يدخل فيها السجاد عبر أنابيب خاصة لتجفيفه من الماء باستخدام آلة تجفف السجاد في غضون دقيقة ونصف إلى دقيقتين كحد أقصى.


المرحلة الرابعة

يُرفع السجاد على مناشر في فناء خارجي تحت أشعة الشمس والهواء النقي، ويُترك ليبقى يومًا كاملًا، وفي فصل الشتاء يظل يومين.


المرحلة الخامسة

بعد إنزال السجاد يُكنس بمكانس حديثة خاصة، ثم يُعقّم ويُعطّر برذاذ ماء الورد الطبيعي، وبعد ذلك يُخزّن في مستودعات المغسلة حتى يعود إلى المسجد الحرام.


إعادة تأهيل السجاد 

وتحتوي المغسلة على معمل مجهّز بأحدث الآلات لصيانة وحماية السجاد من التلف، ليجري إعادة تأهيله وإعادته إلى ما كان عليه، كما توجد داخل المسجد الحرام ماكينات حديثه تعمل بشكل مباشر على كنسه وتنظيفه وتعقيمه.

اقرأ أيضا

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
12:33 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

الإطاحة بـ 3 مواطنين في الرياض لارتكابهم هذه الجريمة

78678678696
12:29 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

منها الرياض.. دوريات الأمن تُفاجئ تجار السموم بعدة مناطق

مواقيت الصلاة
12:11 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

السبت 29 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

أمطار المملكة 15
11:24 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

تحذير عاجل للدفاع المدني بخصوص الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة

اقرأ أيضا

أمانة الرياض: أكثر من 144 ألف بلاغًا عن الطرق

أهم 10.. سر بكاء خطيب المسجد الحرام وتعويضات من شركات الكهرباء للمستهلكين

وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يشاركان في اجتماع مجموعة العشرين

وزارة الخارجية: المملكة تؤكد رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة

اتصالات هاتفية.. وزير الخارجية يناقش مع نظرائه بعدة دول الوضع في غزة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 7:09 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

أمر ملكي عاجل بترقية وتعيين ٦٩ قاضيًا بديوان المظالم

وزير الخارجية 6:49 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

وزير الخارجية: المملكة ترفض استهداف المدنيين وتطالب برفع الحصار عن غزة

الهيئة العامة للعقار 8:56 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

خطوات تغيير مدير المنشأة عبر منصة الهيئة العامة للعقار

قطعة-ارض-سكني 9:47 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

سكني يحدد 5 شروط لنقل المديونية وإعادة جدولة القروض

اقرأ أيضا

مبتعث سعودي
8:53 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

مبتعث ينال جائزة "كينيث إم هابر" للمنجزات الأكاديمية والبحثية

F8Vepu6XcAALLZR
8:53 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

لـ 8 صباحًا.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب وشبورة بمحافظات الشرقية

8978و7
8:30 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

الأمن العام يشارك في توعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل

الكلية التقنية بطريف
8:29 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

الكلية التقنية بطريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الثاني

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
12:11 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

السبت 29 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

F8VsZE-W8AAKH1d
11:18 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

جهز أوراقك الآن.. مئات الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات

أمطار المملكة 15
11:24 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

تحذير عاجل للدفاع المدني بخصوص الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة

أهم 10
10:37 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

أهم 10.. سر بكاء خطيب المسجد الحرام وتعويضات من شركات الكهرباء للمستهلكين

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
9:28 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

وزارة الخارجية: المملكة تؤكد رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
7:09 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

أمر ملكي عاجل بترقية وتعيين ٦٩ قاضيًا بديوان المظالم