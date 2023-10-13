غسل سجاد المسجد الحرام في 5 مراحل

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تعمل مغسلة السجاد التابعة للهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين على تنظيفه
وتعقيمه وتعطيره يوميًا، عبر فريق من المختصين، باستخدام أجهزة ومعدات مخصصة.
ويمر سجاد المسجد الحرام بعدة مراحل للعناية به بشكل دوري قبيل استخدامه:
تنقل 1200 سجادة
أسبوعيًا من المسجد الحرام إلى المغسلة، ليبدأ العاملون في أولى مراحل غسل السجاد،
وهي إزالة الأتربة والغبار والنمش عن طريق إدخاله إلى جهاز آلي.
المرحلة الأولى
ينتقل فيها السجاد إلى
مرحلة الغسيل والتعقيم، عبر إدخاله في آلة غسل كبيرة تحتوي على مطهرات ومنظفات
خاصة، تعمل على غسل السجاد آليًا حتى لا يتلف النسيج.
المرحلة الثانية
ثم تضخ المياه لإزالة الصابون، بعدها يجري شطف السجاد ووضعه على جسر متحرك ينقله إلى المرحلة الثالثة.