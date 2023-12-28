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غزة الآن.. ارتفاع عدد ضحايا القصف المستمر لـ 21166 شهيدًا

قصف غزة
شهداء غزة
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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 83 على التوالي إلى 21110 شهداء و 55243 جريحًا.اضافة اعلان

ارتفاع عدد ضحايا غزة لـ 21166 شهيدًا

 وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن من بين الشهداء 6200 امرأة و نحو 8 آلاف طفل و 1000 مسن، لافتة الانتباه إلى أن الوضع الصحي في مستشفيات قطاع غزة، لا يزال كارثياً مع نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، وعدم قدرة ما تبقى من المستشفيات على استيعاب الكم الكبير من الجرحى والمرضى.

استمرار العدوان الصهيوني على غزة

 من جانب آخر، استشهد 56 فلسطينيا وأصيب المئات بجروح اليوم، في قصف إسرائيلي جوي ومدفعي، استهدف مدينة خان يونس ومخيمات البريج والمغازي والنصيرات جنوب ووسط قطاع غزة.
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الأطقم الطبية انتشلت 18 شهيداً بعد استهداف طائرات ومدفعية الاحتلال لعدة منازل في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات، كما استشهد 38 فلسطيناً، وأصيب المئات بجروح، لافتة الانتباه بوجود العديد من المفقودين تحت انقاض المنازل.

انقطاع الاتصالات عن قطاع غزة

فيما حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) من تأثير انقطاع الاتصالات عن قطاع غزة على جهود الإغاثة، مشيراً إلى أن المجتمع الإنساني في مواجهة التحديات ويغتنم كل فرصة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة.
 وأفاد المكتب أن استمرار عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي البرية المكثفة في معظم مناطق غزة، تعوق إيصال المساعدات، كما أن انعدام الأمن والطرق المغلقة وندرة الوقود تعيق الاستجابة الإنسانية.

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