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غرامة 100 ألف ريال على مخالفي نظام البيئة

وزير البيئة والمياه والزراعة الفضلي
وزير البيئة
أ أ
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أقرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديل المادة التاسعة والثلاثين (39) من نظام البيئة، الذي يهدف إلى الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.اضافة اعلان
وكشفت الوزارة، أن الجهة المختصة تتولى إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، لمخالفي نظام البيئة، وفقًا لجداول تصنيف المخالفات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام.


لجان النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح

وأضافت أنه يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام، لجان تكوَّن كل منها بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتُكوَّن كل منها من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء. 
وأشارت إلى أنه يحدد قرار تشكيل كل لجنة من يتولى رئاستها على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمد الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز المختص -بحسب الأحوال- قراراتها الصادرة بالغرامة التي تتجاوز (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإلغاء الترخيص أو التصريح.


آلية الاعتراض 

ونص التعديل على أنه يحق لمن صدر بحقه قرار عقوبة، الاعتراض امام اللجنة المشكلة وفق الفقرة (4) من هذه المادة، وذلك خلال (15) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
وعلى ضوء التعديل، تشكل لجنة مستقلة (أو أكثر) من الوزارة والمركز المختص بقرار من الوزير وترتبط به، لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، لمراجعة طلبات الاعتراض على قرارات العقوبة، المقدمة من ذوي الشأن والبت فيها خلال مدة زمنية لا تتجاوز (30) يومًا. 
على ألا يقل أعضاؤها عن ثلاثة أعضاء، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها من الوزارة على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قرارتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعد مضي هذه المدة دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.
وتحدد اللوائح قواعد عمل اللجان والأدوار والمسؤوليات وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها.
وأجاز التعديل التظلم على قرارات اللجان أمام المحكمة الإدارية وفقاً لنظامها.

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