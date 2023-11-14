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غرامة 10,000 ريال.. وتحذير عاجل من الدفاع المدني

الدفاع المدني - العقيق - السيول - ارشيف الصور
أمطار
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، واتباع المسارات والطرق الرئيسة.اضافة اعلان

مخالفة وغرامة


كما حذرت "الدفاع المدني" من عبور الأودية والشّعاب أثناء جريانها، مشيرة إلى أنه يعرّض حياتك للخطر ويعد مخالفة تصل عقوبتها إلى (10,000) ريال.

 وشددت على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وإبعاد الأطفال عن مناطق تجمعات المياه.


وفي وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا عاجلًا، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة.


ضرورة توخّي الحيطة والحذر من الأمطار


ودعت المديرية إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

استمرار هطول الأمطار الرعدية
وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

سيول وأمطار رعدية ورياح نشطة


وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.

أمطار رعدية على مكة والمدينة وهذه المناطق


وتمتد الحالة إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، كما لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة.


الهلال الأحمر يرفع جاهزيته القصوى


في الوقت نفسه، رفع الهلال الأحمر جاهزيته القصوى تزامنًا مع الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة والتحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية.

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