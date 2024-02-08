الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

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غرامة مالية ضخمة.. عقوبة تخريب كاميرات المراقبة الأمنية

كاميرات المراقبة الأمنية
كاميرات المراقبة الأمنية
أ أ
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أعلنت الإدارة العامة للمرور أن عقوبة إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية 20 ألف ريال.

20 ألف ريال عقوبة تخريب كاميرات المراقبة الأمنيةاضافة اعلان

وقالت إدارة المرور إنه ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقا للآتي:
غرامة مقدارها 20 ألف ريال عل ىكل من يقوم بإتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.

التظلم من العقوبة خلال 60 يومًا من صدورها

ويجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

20 ألف ريال غرامة نشر تسجيلات كاميرات المراقبة

أكدت وزارة الداخلية على أنه يعاقب كل من ينقل أو ينشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية بغرامة 20 ألف ريال.
وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية في "إكس" إن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ودون إخلال  بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ينص على:

نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يخالف أي حكم من أحكام النظام بغرامة مقدراها 20 ألف ريال، على كل من يقوم بنقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية.

للمخالف حق التظلم من القرار خلال 60 يومًا

وأوضحت الوزارة أنه يجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

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