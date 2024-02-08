غرامة مالية ضخمة.. عقوبة تخريب كاميرات المراقبة الأمنية

أ أ

أعلنت الإدارة العامة للمرور أن عقوبة إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية 20 ألف ريال.





20 ألف ريال عقوبة تخريب كاميرات المراقبة الأمنية



التظلم من العقوبة خلال 60 يومًا من صدورها



20 ألف ريال غرامة نشر تسجيلات كاميرات المراقبة



نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية



للمخالف حق التظلم من القرار خلال 60 يومًا



وقالت إدارة المرور إنه ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقا للآتي:غرامة مقدارها 20 ألف ريال عل ىكل من يقوم بإتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.ويجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.أكدت وزارة الداخلية على أنه يعاقب كل من ينقل أو ينشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية بغرامة 20 ألف ريال.وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية في "إكس" إن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ودون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ينص على:يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يخالف أي حكم من أحكام النظام بغرامة مقدراها 20 ألف ريال، على كل من يقوم بنقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية.وأوضحت الوزارة أنه يجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.