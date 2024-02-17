السبت، 07 شعبان 1445 ، 17 فبراير 2024

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غرامة تصل 10 آلاف ريال في انتظارهم.. الإطاحة بـ14 مخالفا لارتكابهم هذه الجريمة

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محمية ملكية
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 14 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفتي قطع المسيجات ودخول مناطق محظورة لغرض البحث عن نبات الكمأ (الفقع) في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.اضافة اعلان

البحث عن الكمأ

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة، مؤكدة أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات لدخول أو عبور المناطق المحمية غرامة تصل إلى (10,000) ريال، وعقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (5000) ريال، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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