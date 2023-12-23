السبت، 10 جمادى الثانية 1445 ، 23 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

غدا .. بدء إغلاق طريق عقبة الهدا في الطائف

WhatsApp Image 2023-12-23 at 1.10.45 PM
عقبة الهدا
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
كشفت محافظة الطائف عن إغلاق طريق عقبة الهدا غدا الموافق 24/12/2023، والموافق بالهجري 11/6/1445 وسيتم إغلاق هذا الطريق في تمام الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 مساء، من أجل إجراء بعض أعمال الصيانة والتصليحات.اضافة اعلان

أهمية طريق عقبة الهدا:


وتكمن أهمية طريق عقبة الهدا في أنه يربط مدينة الطائف ومكة المكرمة، وقد تم إنشاء هذا الطريق بناءًا على أوامر الملك سعود بن عبد العزيز في سنة 1955م، كما أصدر أمر ملكي من أجل توسيع هذا الطريق في سنة م1958.

وتولت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مهمة تصليح هذا الطريق وإنشائه وتوسيعه ضمن مشروع طريق الطائف الهدا، ويبلغ طول الطريق حوالي 67 كلم.

وحالياً تم إسناد مهمة صيانة الطريق إلى مؤسسة محمد بن لادن حيث تقوم بتكملة الصيانة ومتابعتها تنفيذاً لأوامر ولي العهد، كما أنها الجهة المسؤولة عن متابعة التصليحات والإشراف على مراحل التنفيذ.

"النقل" تعمل على الكثير من التصليحات والتحسينات:


وتعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية على مدار السنوات الماضية على عمل الكثير من التصليحات والتحسينات على الطرق، مثل العمل على ازدواجية الطريق وانارته طبقاً لأحدث التصاميم حتى يكون الطريق به مسارين في كل اتجاه.

كما تم إنشاء حواجز خرسانية على جوانب الطريق وفي الوسط ويتضمن هذا المشروع إنشاء بعض الجسور والجدران الاستنادية، والعديد من وسائل الحماية المتعددة من أجل الوقاية من خطر تساقط الصخور.



اقرأ أيضا

عاجل.. الحج والعمرة تتيح زيارة الروضة الشريفة بعد 365 يوماً من آخر تصريح

عاجل.. 3000 وظيفة في انتظار المواطنين بمكة المكرمة

تنبيه مهم من "إيجار": الدفع بـ "الحوالات البنكية" يعتبر خارج المنصة

عاجل.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على العاصمة المقدسة وعدة محافظات مستمرة لساعات

مبتعث يدرس على حسابه الخاص.. هل يستحق الدعم من حساب المواطن؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض 3:00 م السبت، 25 نوفمبر 2023

عمليات احتيال مالي تجاوزت 22 مليون ريال.. وتحرك عاجل من شرطة المدينة المنورة

وزارة التعليم السعودية 1:44 م السبت، 25 نوفمبر 2023

غدا الأحد .. بدء التوقيت الشتوي في مدارس عدد من مناطق المملكة

ظام فارس 4:00 م السبت، 25 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة تقييم شاغلي الوظائف الإدارية في وزارة التعليم عبر نظام فارس

برنامج سكني 1:09 م السبت، 25 نوفمبر 2023

توضيح مهم من سكني للمستفيدين حول مخطط جوهرة الريان في بيشة

اقرأ أيضا

هطول امطار وضباب
9:09 ص السبت، 23 ديسمبر 2023

عاجل.. أمطار غزيرة وجريان للسيول وزخات برد.. تحذير من الأرصاد لسكان 7 مناطق

7657ع6
2:36 ص السبت، 23 ديسمبر 2023

الآن.. شاهد السيول تجتاح حي الحمدانية مع قوة أمطار جدة

أمطار غزيرة على عسير
2:26 ص السبت، 23 ديسمبر 2023

منها مكة والرياض.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار ورياح على هذه المناطق لـ 5 مساءً

مواقيت الصلاة
1:35 ص السبت، 23 ديسمبر 2023

السبت 10 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ساند
2:47 م السبت، 23 ديسمبر 2023

التأمينات الاجتماعية تكشف عن كيفية استخراج تعريف من "ساند"

السفارة السعودية في الكويت
2:29 م السبت، 23 ديسمبر 2023

تحذير من سفارة المملكة للمواطنين في أستراليا

WhatsApp Image 2023-12-23 at 1.10.45 PM
2:14 م السبت، 23 ديسمبر 2023

غدا .. بدء إغلاق طريق عقبة الهدا في الطائف

سفارة المملكة في أوغندا
2:06 م السبت، 23 ديسمبر 2023

تركيا تقرر إعفاء مواطني المملكة من تأشيرة الدخول

برنامج سكني
2:01 م السبت، 23 ديسمبر 2023

تحذير عاجل من "سكني" بسحب الأراضي السكنية في مخطط الأنوار

وزارة الداخلية
1:10 م السبت، 23 ديسمبر 2023

عاجل.. فقدوا شرفهم.. الداخلية تطيح بـ 11 متورطًا في خيانة الوطن (تفاصيل)