غدا .. بدء إغلاق طريق عقبة الهدا في الطائف

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كشفت محافظة الطائف عن إغلاق طريق عقبة الهدا غدا الموافق 24/12/2023، والموافق بالهجري 11/6/1445 وسيتم إغلاق هذا الطريق في تمام الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 مساء، من أجل إجراء بعض أعمال الصيانة والتصليحات. اضافة اعلان





أهمية طريق عقبة الهدا:



"النقل" تعمل على الكثير من التصليحات والتحسينات:



وتكمن أهمية طريق عقبة الهدا في أنه يربط مدينة الطائف ومكة المكرمة، وقد تم إنشاء هذا الطريق بناءًا على أوامر الملك سعود بن عبد العزيز في سنة 1955م، كما أصدر أمر ملكي من أجل توسيع هذا الطريق في سنة م1958.وتولت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مهمة تصليح هذا الطريق وإنشائه وتوسيعه ضمن مشروع طريق الطائف الهدا، ويبلغ طول الطريق حوالي 67 كلم.وحالياً تم إسناد مهمة صيانة الطريق إلى مؤسسة محمد بن لادن حيث تقوم بتكملة الصيانة ومتابعتها تنفيذاً لأوامر ولي العهد، كما أنها الجهة المسؤولة عن متابعة التصليحات والإشراف على مراحل التنفيذ.وتعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية على مدار السنوات الماضية على عمل الكثير من التصليحات والتحسينات على الطرق، مثل العمل على ازدواجية الطريق وانارته طبقاً لأحدث التصاميم حتى يكون الطريق به مسارين في كل اتجاه.كما تم إنشاء حواجز خرسانية على جوانب الطريق وفي الوسط ويتضمن هذا المشروع إنشاء بعض الجسور والجدران الاستنادية، والعديد من وسائل الحماية المتعددة من أجل الوقاية من خطر تساقط الصخور.