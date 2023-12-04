غداً .. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي للتمور في نسخته الرابعة بالرياض

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يرعى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي المؤتمر والمعرض الدولي للتمور بنسخته الرابعة، الذي ينظمه المركز الوطني للنخيل والتمور تحت شعار " عالم التمور" في الفترة من 5- 14 ديسمبر2023، بمدينة الرياض في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات. اضافة اعلان





مهرجان التمور بالرياض



وذلك بشراكة استراتيجية مع جامعة الملك سعود والرابطة الدولية لمنتجات النخيل الثانوية.ويشارك في المؤتمر عدد من المسؤولين ومستوردي التمور، وأخصائيي التغذية، ومطوري ومقدمي التقنيات، والجمعيات الأهلية، وملاك مصانع الأغذية، والأكاديميين، ورواد الأعمال من أكثر من 20 دولة.ويصاحب المؤتمر معرض "عالم التمور" الذي يسلط الضوء على الموروث الثقافي والتاريخ العميق للنخيل والتمور في المملكة.