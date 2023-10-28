غدًا.. الرياض تستعد لاستضافة أضخم معرض متخصص في قطاع الأغذية

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تستعد العاصمة الرياض غدًا (الأحد) لاستضافة النسخة الأولى لأضخم معرض متخصص في قطاع الأغذية والمشروبات في المملكة، معرض "إنفليفر".

وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر الجاري. اضافة اعلان





400 جهة عارضة



معرض إنفليفر



ويستضيف المعرض، الذي يأتي بتنظيم "تحالف" ودعم وزارة البيئة والمياه والزراعة، أكثر من 400 جهة عارضة، و200 مستثمر، و200 متحدث، يمثلون 143 دولة، ويستعرض تطورات ومنجزات قطاع الأغذية في المملكة؛ لتحفيز الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية العالمية.ويسلط المعرض الضوء على قطاع الأغذية والمشروبات المتنامي في المملكة المدعوم بإطلاق حزمة من المشاريع الضخمة، وافتتاح عدد كبير من منافذ الضيافة، وزيادة الشركات الناشئة في قطاع ريادة الأعمال، الذي يسعى لتلبية الطلب المتزايد على المستوى المحلي، إلى جانب الإمكانات الكبيرة في قطاع التصدير المتنامي بالمملكة.يذكر أن "إنفليفر" يشهد استعراض مجموعة من خبراء الطهي والطهاة البارعين مواهبهم خلال ما يزيد على 100 عرض وجلسة لتبادل المعارف، مثل تطوير منظومة ريادة الأعمال في التكنولوجيا الزراعية وإعادة تقييمها بيئيًا واجتماعيًا وحوكمتها.إضافة إلى استعراض دور المستثمرين في تعزيز الأمن الغذائي والعدالة والاستدامة، وقد تم تصميم كل جلسة بعناية؛ لتعزيز الوعي، وتحفيز النقاشات الجادة والاستثمارات.