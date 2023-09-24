الأحد، 09 ربيع الأول 1445 ، 24 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

غدا الاثنين.. عودة المدارس والجامعات بعد إجازة اليوم الوطني

مدير تعليم الحدود الشمالية
عودة المدارس والجامعات
أ أ
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يعود طلاب وطالبات المملكة مع معلميهم غدا الاثنين، إلى المدارس مرة أخرى بعد الاستمتاع بإجازة اليوم الوطني، أول إجازة مطولة في العام الدراسي الحالي.اضافة اعلان


إجازة اليوم الوطني

وحصل الطلاب على إجازة الاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين يوم الأحد 9 من ربيع الأول 1445هـ، 24 من سبتمبر 2023م، نظرًا لموافقة يوم 23 من سبتمبر موعد الإجازة الأسبوعية (السبت).
وفي 23 من سبتمبر من كل عام، تحتفل المملكة باليوم الوطني لتوحيد المملكة، وهو اليوم الذي يوافق إعلان الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود تحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.
وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 من جمادى الأولى 1351 هـ، الموافق يوم 23 من سبتمبر من عام 1932م.


الإجازات المطولة التالية

ومن المقرر أن يحصل الطلاب على الإجازة المطولة التالية يوم الخميس الموافق 18 من ربيع الثاني، الموافق 2 من نوفمبر 2023.
تليها ثاني إجازة مطولة يحصل عليها الطلاب يوم الأحد 4 من جمادي الثاني، الموافق 17 من ديسمبر 2023.
وستكون ثالث إجازة نهاية أسبوع مطولة يحصل عليها الطلاب يوم الأحد 16 من رجب، الموافق 28 من يناير 2024.
وآخر إجازة مطولة، يحصل عليها الطلاب يوم الخميس 23 من شوال، الموافق 2 من مايو 2024.

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