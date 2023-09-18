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عيادات وصيدليات.. مفاجأة في عدد المنشآت البيطرية الخاصة والحكومية في المملكة

ادوية بيطرية
الصيدليات والعيادات البيطرية
أ أ
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كشف تقرير وزارة البيئة والزراعة والمياه أن عدد المنشآت البيطرية الخاصة بلغ 1029 منشأة بنسبة81%، مقابل 183 منشأة بيطرية حكومية بـ15%.اضافة اعلان
وقال إن خدمات الثروة الحيوانية تشتمل على إصدار 1096 تصريح مزاولة مهنة، و250 تجديد تصريح، وإصدار 190 ترخيصًا، و50 نقل ملكية.


النصيب الأكبر للصيدليات

وأشار التقرير إلى صدارة 5 مناطق للمنشآت البيطرية الخاصة، واستحواذ الصيدليات على النصيب الأكبر من المنشآت البيطرية الخاصة، إذ بلغ إجمالي الصيدليات 811 صيدلية بـ79%.
وحلت العيادات البيطرية ثانيًا، بإجمالي 196 عيادة بـ19%، ومركز عناية الصقور ثالثًا، بإجمالي 10 مراكز بـ0.97%، والعيادات المتنقلة رابعًا، بإجمالي 5 عيادات بـ0.48%.


مركز التلقيح الصناعي

وجاء مركز تلقيح صناعي، ومستشفيات خامسًا، بإجمالي 3 مراكز بـ0.29%، ومركز إيواء سادسًا، بمركز إيواء وحيد بـ0.09%.
وتصدرت الرياض المنشآت البيطرية الخاصة، بإجمالي 269 منشأة بـ26%، وحلت مكة ثانيًا، بإجمالي 210 منشآت بـ20%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 184 منشأة بـ18%.
وجاءت القصيم رابعًا، بإجمالي 85 منشأة بـ8%، وعسير خامسًا، بإجمالي 69 منشأة بـ7%.


انفراد الرياض بالصدارة

واحتلت الرياض أيضا صدارة الصيدليات الخاصة، حيث بلغ إجمالي الصيدليات 191 صيدلية بـ24%، وحلت مكة ثانيًا، بإجمالي 169 صيدلية بـ21%.
وكانت الشرقية ثالثًا، بإجمالي 129 صيدلية بـ16%، والقصيم رابعًا، بإجمالي 68 صيدلية بـ8%، وعسير خامسًا، بإجمالي 55 صيدلية بـ7%.

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