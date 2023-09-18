عيادات وصيدليات.. مفاجأة في عدد المنشآت البيطرية الخاصة والحكومية في المملكة

أ أ

كشف تقرير وزارة البيئة والزراعة والمياه أن عدد المنشآت البيطرية الخاصة بلغ 1029 منشأة بنسبة81%، مقابل 183 منشأة بيطرية حكومية بـ15%. اضافة اعلان

وقال إن خدمات الثروة الحيوانية تشتمل على إصدار 1096 تصريح مزاولة مهنة، و250 تجديد تصريح، وإصدار 190 ترخيصًا، و50 نقل ملكية.





النصيب الأكبر للصيدليات





مركز التلقيح الصناعي





انفراد الرياض بالصدارة



وأشار التقرير إلى صدارة 5 مناطق للمنشآت البيطرية الخاصة، واستحواذ الصيدليات على النصيب الأكبر من المنشآت البيطرية الخاصة، إذ بلغ إجمالي الصيدليات 811 صيدلية بـ79%.وحلت العيادات البيطرية ثانيًا، بإجمالي 196 عيادة بـ19%، ومركز عناية الصقور ثالثًا، بإجمالي 10 مراكز بـ0.97%، والعيادات المتنقلة رابعًا، بإجمالي 5 عيادات بـ0.48%.وجاء مركز تلقيح صناعي، ومستشفيات خامسًا، بإجمالي 3 مراكز بـ0.29%، ومركز إيواء سادسًا، بمركز إيواء وحيد بـ0.09%.وتصدرت الرياض المنشآت البيطرية الخاصة، بإجمالي 269 منشأة بـ26%، وحلت مكة ثانيًا، بإجمالي 210 منشآت بـ20%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 184 منشأة بـ18%.وجاءت القصيم رابعًا، بإجمالي 85 منشأة بـ8%، وعسير خامسًا، بإجمالي 69 منشأة بـ7%.واحتلت الرياض أيضا صدارة الصيدليات الخاصة، حيث بلغ إجمالي الصيدليات 191 صيدلية بـ24%، وحلت مكة ثانيًا، بإجمالي 169 صيدلية بـ21%.وكانت الشرقية ثالثًا، بإجمالي 129 صيدلية بـ16%، والقصيم رابعًا، بإجمالي 68 صيدلية بـ8%، وعسير خامسًا، بإجمالي 55 صيدلية بـ7%.