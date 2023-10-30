عمل بطولي.. المواطن صافي العمري يكشف عملية إنقاذه لعائلة حاصرتها السيول بالباحة

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روى المواطن صافي العمري، قصة إنقاذه عائلة محتجزة في سيول المخواة بالباحة، وكيف تمكن من إنقاذهم من موت محقق من خلال عمل بطولي قام به.





إنقاذ عائلة بالباحة: اضافة اعلان



مقطع فيديو لإنقاذ عائلة من سيول الباحة:

سيول جارفة:

وأكد العمري، في لقاء بقناة "الإخبارية" قائلا: كنت واقفا في أحد المواقع وتفاجأت بسيارة عالقة في الوادي فعبرت وعندما وصلت عند مركبة العالقين وقمت بإزالة حجر وسحبتها.وأوضح أن قائد السيارة كبير في السن وزجاج السيارة كان عليه ضباب وحاجب الرؤية، فحاولت صد اندفاع السيل على السيارة وقمت بسحبها.وبين أيضا أن قائد المركبة تفاجأ بالسيل من الخلف وأحاطته المياه من كل جهة.وكان مقطع فيديو قد وثق مبادرة مواطن لإنقاذ العائلة باستخدام شيول، حيث تمكن من دفع سيارة العائلة وصولا إلى بر الأمان.وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع المقطع، وأثنوا على سلوك المواطن، ومبادرته لإنقاذ العائلة، وعدم الانتظار وصول فرق الإنقاذ.أيضا انتشر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، سيول جارفة في المخواة بمنطقة الباحة، حيث ظهرت السيول تجري بشكل عنيف في المجرى الذي يقطعه طريق مركبات.