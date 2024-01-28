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عملية نوعية تحبط تهريب 270 كجم من القات المخدر في جازان

حرس الحدود - السعودية
حرس الحدود
أ أ
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أحبط حرس الحدود بجازان تهريب 210 كيلوجرامات من نبات القات المخدر، موضحا أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الاولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.اضافة اعلان

الإطاحة بمروجي السموم في جدة:


في وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، تهريب (270) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجه (2.9) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وقالت إنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة.

طرق الإبلاغ عن وقائع المخدرات:


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

وخصصت كذلك رقم 999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.




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