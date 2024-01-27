عمليات نوعية لـ "مكافحة المخدرات" تطيح بمروجي السموم في جازان وجدة

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، تهريب (270) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. اضافة اعلان





الإطاحة بمروجي السموم في جدة:



طرق الإبلاغ عن وقائع المخدرات:

