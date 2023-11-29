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عمليات نوعية تطيح بمخالفين ومهربي مخدرات بالمنطقة الشرقية وتبوك

الحرب على المخدرات
المخدرات
أ أ
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ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية 3 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطبا محليا معروضا للبيع، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وزارة الداخلية:


ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

مكافحة المخدرات:


كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمنطقة تبوك لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

طرق التواصل:


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

كما يمكن الاتصال على رقم (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
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